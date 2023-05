Tunisie: Tourisme à Djerba / En dépit de l'incident survenu le 9 Mai à La synagogue de la Ghriba - Les réservations augmentent

Les réservations dans les unités touristiques aussi bien dans l'île des rêves, Djerba, qu'à Zarzis augmentent de jour en jour et ce, en dépit de l'incident survenu le 9 Mai à La synagogue de la Ghriba.

Puisque la saison estivale approche à grands pas et s'annonce bonne d'après le commissaire régional du tourisme, les tours opérateurs et les agences de voyages, M. Saïd Ben Zayed, gouverneur de Médenine suit en personne les préparatifs et leur accorde l'importance qu'il faut.

C'est la raison pour laquelle, il a présidé une séance de travail, le lundi 15 Mai, au siège du gouvernorat réservée aux sports aquatiques et en présence du comité régionale et des parties concernées qui s'en occupent et surtout les intéressés par les bases nautiques, les parachutes, les jets ski aux abords des hôtels insistant sur le respect du cahier des charges.

Le gouverneur a également mis en garde contre l'exploitation illégale du domaine public maritime (DPM) et tout ce qui pourrait nuire ou porter atteinte à l'essor du domaine touristique au Sud Est.

Le même jour et dans le même contexte , le premier responsable de la région a chargé le secrétaire général du gouvernorat de s'entretenir avec des responsables des trois délégations de l'île de Djerba pour leur rappeler qu'ils devraient doubler les efforts pour réussir l'application de l'accord 44 de l'année 2022 conclu entre les trois communes de l'île et ayant pour thème « Djerba sans plastic ».