Mali: Promouvoir l'inclusion à Gao - Les femmes prennent la parole

Une campagne nationale visant à renforcer l'autonomisation des femmes par le biais de la prise de parole en public s'est tenu à Gao du 9 au 11 mai. Organisé par la MINUSMA, cet événement majeur fait suite à un premier atelier qui s'est déroulé à Bamako les 5 et 6 octobre 2022. Cette initiative s'inscrit dans une série d'actions qui seront également déployées dans d'autres régions du Mali pour promouvoir l'inclusion des femmes dans les processus décisionnels et favoriser la paix.

Renforcer l'autonomisation des femmes par la prise de parole en public

Pendant ces trois jours intenses, les participantes ont eu l'opportunité d'explorer en profondeur les techniques et les codes du langage non verbal afin d'améliorer leur prise de parole en public. À travers des sessions interactives, elles ont analysé l'impact de la voix, du corps et des comportements non verbaux sur l'efficacité d'un discours, renforçant ainsi leur confiance en elles.

Cette initiative est une réponse concrète à la nécessité de donner aux femmes une voix forte et influente dans les processus de paix et de transition du pays. Mme Hawa Ahmed Youssouf, Cheffe du bureau régional de la MINUSMA à Gao, a souligné l'importance de cet atelier en déclarant que "cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'appui à la vie politique et publique des femmes et jeunes filles maliennes.

Elle leur permettra de se former à la prise de parole en public et de se préparer aux campagnes électorales à venir ainsi qu'au référendum planifié pour le mois prochain. C'est un jour mémorable, car cela va leur permettre de se former et de se préparer pour le processus de paix que la MINUSMA soutient avec les autorités nationales et locales".

Donner aux femmes une voix forte dans les processus de paix et de transition

Les impressions recueillies lors de cet atelier sont très positives. Mme Maiga Hawa Idrissa, de la CAFO (Coordination des Associations et ONG Féminines) et Directrice de la chambre d'agriculture, partage son enthousiasme en déclarant : "Je souhaite que ces formations se répètent, car il y a des femmes qui n'osent pas prendre la parole en public, elles parlent très doucement.

Quand tu es une femme leader, tu dois être une personne influente, qui doit amener les gens à comprendre, qui doit parler clairement et pour atteindre des objectifs très précis". Elle souligne également l'importance de la contribution des femmes à la société en ajoutant : "Les femmes doivent avoir leur place dans la société et contribuer au développement et à l'instauration de la paix dans la région, car nous sommes actuellement en proie à une crise incessante".

Son témoignage reflète la nécessité de poursuivre les efforts d'autonomisation des femmes et d'encourager leur participation active dans la sphère publique pour favoriser l'égalité des genres.

L'autonomisation des femmes par la prise de parole en public est un pilier essentiel pour construire une société plus égalitaire et inclusive. Cette campagne nationale s'insère dans un tournant important dans la lutte pour la promotion de la participation des femmes à tous les niveaux de la société et pour la recherche de la paix.