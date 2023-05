Cote d'Ivoire: Visite d'Amitié et de Travail à Libreville - Alassane Ouattara et Ali Bonga Ondimba renforcent les liens entre leurs pays

Les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Gabon sont au beau fixe. Elles ont été consolidées à nouveau samedi dernier.

En effet, dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié, le Président Alassane Ouattara s'est rendu, samedi dernier à Libreville, la capitale gabonaise. Où il a été accueilli chaleureusement à sa descente d'avion par S.E.Mme Rose Christiane Ossouka Raponda, vice-présidente de la République gabonaise, des membres du gouvernement gabonais. Le chef de l'Etat a eu droit à un bain de foule de ses compatriotes vivant dans ce pays frère.

La délégation ivoirienne a ensuite mis le cap sur le Palais de la Présidence de la République où il a eu un entretien avec son homologue gabonais. Le chef de l'Etat ivoirien s'est réjoui de cette visite, après celle de janvier 2022, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement et de la consolidation des excellentes relations d'amitié, de fraternité et de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. A cet égard, il a révélé que le Premier ministre gabonais et son gouvernement auront une séance de travail avec la partie ivoirienne pour passer en revue l'état de la coopération entre les deux pays et programmer la prochaine réunion de la grande Commission mixte de coopération qui permettra de prendre des décisions sur des dossiers précis.

Alassane Ouattara a ensuite félicité son homologue gabonais pour son engagement en faveur de la protection et de la préservation de l'environnement ainsi que pour l'organisation réussie du "One Forest Summit" en mars 2023, au Gabon, qui a mis en lumière les conséquences néfastes de la pollution et de la dégradation de notre écosystème, en particulier en Afrique. Il a souhaité que les recommandations de ce sommet soient effectivement appliquées d'autant que le continent africain contribue très peu à cette dégradation de l'environnement, soit 4% de la pollution mondiale.

Evoquant la guerre en Ukraine et ses conséquences sur les économies africaines, le chef de l'Etat a précisé qu'en Côte d'Ivoire, les choses se passent relativement bien, avec un taux d'inflation d'environ 5%, malgré la hausse des coûts des produits alimentaires. Toute chose qui a amené l'Etat à dégager d'importantes ressources financières pour subventionner certains produits afin de préserver le pouvoir d'achat des populations.

Sur la question de la monnaie unique ouest-africaine, l'ECO, le numéro un ivoirien a souligné que des discussions continuent d'être menées, aussi bien au niveau des chefs d'Etat que de la Commission de la CEDEAO. À cet égard, il a affirmé que des progrès importants ont été faits sur la question de la convergence, notamment en matière d'inflation, de croissance et de déficit. Ainsi, en 2020, un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire, avaient déjà rempli la quasi- totalité des critères de convergence. Malheureusement, la pandémie de Covid-19 a créé un déficit et des taux d'inflation importants, surtout dans les pays aux monnaies à taux de change flexible. Au regard de cette situation, il estime que l'ECO ne pourra pas être mise en place avant quelques années.