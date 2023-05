Afrique: Début à Djeddah des travaux du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des AE en prélude au Sommet arabe

Djeddah — Les travaux de la réunion du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères ont débuté, mercredi à Djeddah, en prélude au 32-ème Sommet arabe qui se tiendra vendredi prochain.

Le Maroc est représenté à cette réunion par une délégation présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

La délégation marocaine comprend également l'ambassadeur du Maroc en Égypte et représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue des États arabes, Ahmed Tazi, l'ambassadeur du Maroc en Arabie Saoudite, Mustapha Mansouri, le directeur de l'Orient, du Golfe, des organisations arabes et islamiques relevant du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Fouad Akhrif, le chef de la division des organisations arabes et islamiques au sein du ministère des AE, Abdelali Jahed, ainsi que le représentant permanent adjoint du Maroc auprès de la Ligue arabe, Hicham Ould Sallay.

Avant la réunion, nombre de comités ministériels chargés du suivi d'un certain nombre de questions ont été convoqués, notamment le comité du suivi de la mise en oeuvre des décisions et des engagements du précédent Sommet arabe. Ce dernier a discuté du suivi de la mise en oeuvre des décisions et recommandations émises par le dernier sommet arabe et de l'engagement des pays à mettre en oeuvre lesdites décisions.

Dans le même sillage, s'est tenue la réunion du comité ministériel arabe chargé du suivi de l'évolution de la crise avec l'Iran, dirigé par le Royaume d'Arabie Saoudite, aux côtés des Émirats arabes unis, du Bahreïn et de l'Égypte comme membres, en plus du Secrétaire général de la Ligue arabe.

Une réunion du comité ministériel arabe à composition non limitée de soutien à la Palestine a été également convoquée. Composé du Maroc, de la Jordanie, de l'Arabie Saoudite, de la Palestine, du Qatar, du Liban, de l'Égypte, de l'Algérie et de la Mauritanie, ainsi que du Secrétaire général de la Ligue arabe, ce comité s'assigne pour objectif le suivi de l'action arabe sur la scène internationale en faveur de la cause palestinienne et oeuvre pour que la Palestine obtienne l'adhésion aux Nations Unies. Il s'agit également de soutenir la Palestine politiquement, économiquement sur la scène internationale.

Il est prévu que la réunion ministérielle arabe examinera l'ordre du jour du Sommet arabe et les projets de résolutions qui seront adoptées par le Sommet.