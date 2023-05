Maroc: A Larache, l'INDH accorde un intérêt particulier à l'amélioration du quotidien des personnes âgées

Larache — L'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), actuellement en sa troisième phase, ne cesse de déployer des efforts inlassables en faveur de l'amélioration des conditions de vie des personnes âgées et de la promotion des valeurs d'entraide, de solidarité et de partage, caractéristiques de la société marocaine.

De par sa philosophie, son approche prônant l'écoute et la proximité des citoyens, sa démarche rationnelle et sa méthodologie pragmatique, l'INDH oeuvre en permanence à améliorer le quotidien des personnes âgées, qui jouent un rôle important au sein de la société, et leur offrir un cadre de vie sain et digne, à la hauteur des sacrifices qu'elles ne cessent de consentir au fil des années.

Cet intérêt majeur pour cette frange de la société, qui ne cesse de bénéficier de la Haute sollicitude royale, s'illustre à Larache par la mise en place de plusieurs projets intégrés, qui ont vu le jour grâce à l'engagement constant de l'INDH.

Parmi ces projets salutaires figure celui d'extension et d'équipement de la Maison des personnes âgées à la ville de Larache, qui s'inscrit dans le cadre du programme 2 de l'INDH relatif à l'accompagnement des personnes en situation de précarité.

Ce projet, porté par l'Entraide nationale et géré par l'Association musulmane de bienfaisance islamique, a nécessité une enveloppe budgétaire de plus de 3,7 millions de dirhams, mobilisée par l'INDH. Il a pour objectifs d'augmenter la capacité d'accueil, satisfaire la demande et d'améliorer les conditions de prise en charge des personnes âgées.

Jouissant d'une mobilisation exemplaire de la part de ses gestionnaires, cette structure se veut une véritable plateforme dédiée aux personnes âgées, qui leur offre une série de prestations de service de qualité, ainsi qu'un lieu de rencontre et de retrouvailles pour elles.

Ce projet a porté sur l'extension et l'équipement de plusieurs dépendances de la Maison, dont une salle d'accueil, 12 box (4 personnes/box), des douches et sanitaires, 2 chambres surveillants, des couloirs et circulations et des magasins.

Dans une déclaration à la MAP et à sa chaine d'information en continu M24, Soukayna El Kouraichi, cadre à la Division de l'action sociale (DAS) à la province de Larache, a souligné que ce projet, qui s'inscrit dans le cadre du programme de l'INDH: "Accompagnement des personnes en situation de précarité", est le fruit d'un partenariat entre le Comité provincial de développement humain (CPDH), l'Association musulmane de bienfaisance islamique et la délégation provinciale de l'Entraide nationale.

Mme El Kouraichi a affirmé que ce projet revêt une importance particulière dans la province de Larache, dans la mesure où il a permis d'augmenter la capacité d'accueil du Centre et d'assurer à cette catégorie sociale des conditions d'hébergement dignes.

Pour sa part, la directrice de la Maison des personnes âgées, El Bergui Souad, a indiqué que ce projet a permis d'augmenter la capacité d'accueil du Centre de 32 à 82 lits, de satisfaire la demande et d'améliorer le quotidien des bénéficiaires, relevant qu'il s'agit d'une initiative louable qui a permis d'assurer des conditions de vie dignes pour les pensionnaires.

Elle a précisé que le centre accueille actuellement 29 bénéficiaires, dont 15 femmes, en provenance des différentes régions du Maroc, notant qu'environ 50% des pensionnaires sont issus de la province de Larache.

Pour Mengadi Abdelkader, pensionnaire de la Maison depuis environ 7 mois, cette structure lui offre ainsi qu'aux autres résidents un cadre de vie agréable, tout en leur permettant de partager des moments de convivialité, pleins de chaleur humaine, remerciant l'INDH pour cette initiative qui a permis d'améliorer le quotidien des pensionnaires du centre.