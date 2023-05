Maroc: Safi - L'INDH, un prélude pour un entrepreneuriat rentable dans le domaine de la pâtisserie moderne

Safi — L'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), actuellement en sa 3è phase, ne cesse de connaitre un fort engouement de la part de jeunes porteurs de projets parmi ceux qui ont cru dur comme fer en son efficacité et efficience à favoriser et promouvoir un entrepreneuriat "solide" et "rentable" dans des domaines comme la pâtisserie moderne.

Fort de sa riche expérience, de sa méthodologie basée sur un diagnostic minutieux de la réalité sur le terrain, ainsi que sur l'écoute des citoyens et leurs attentes, l'INDH demeure, sans nul conteste, ce meilleur accompagnateur et garant du succès pour des jeunes notamment, parmi des femmes déterminées à réaliser leur autonomie financière et à contribuer aux moult efforts engagés par le Royaume, sous la conduite sage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Au niveau national comme à l'échelle de la province de Safi, le nombre de jeunes femmes entrepreneures qui ont réussi à intégrer le monde des affaires et à y exceller, est très important. Celles-ci, animées d'une forte volonté de confirmation de soi, de réalisation d'objectifs définis au préalable et d'intégration du tissu productif, ont trouvé dans l'Initiative l'excellent outil pour traduire dans les faits leurs aspirations et voir leurs projets naitre et grandir.

Parmi les exemples éloquents qui témoignent de la pertinence de l'apport de l'Initiative sur les plans technique et financier, figure le projet dit :"Mery Ben's Cakes" qui n'est autre qu'un atelier moderne de préparation de cakes et de friandises sur commande, porté par la jeune Meryem Benbella.

Inscrit dans le cadre du programme "Amélioration du Revenu et Inclusion Economique des Jeunes", ce projet dédié à la préparation de cakes et différents types de gâteaux modernes (brownies, macarons, cakes design, wedding-cakes..) est l'illustration de l'engagement de l'Initiative à favoriser l'entrepreneuriat chez les jeunes.

Ayant démarré en 2022, cet atelier-boutique aménagé, sur une superficie totale de 43 m2, au niveau du quartier Riad ABC à Safi, se fixe pour missions l'amélioration des conditions de travail et du revenu, ainsi que la création d'opportunités d'emploi.

D'un montant total de 160.000 DH, dont 96.000 DH à la charge de l'INDH et 64.000 DH assurés par la porteuse du projet, cet atelier génère trois postes d'emploi.

Ce projet consiste en l'offre et l'aménagement du local abritant l'atelier, l'acquisition des équipements dédiés à la pâtisserie et l'achat de matières premières.

Quant au domaine d'intervention de l'INDH, il porte sur l'accompagnement technique et l'appui financier post-création de la petite entreprise.

Dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de l'Information en continu de la MAP, Mme Benbella a rappelé que grâce à l'INDH, elle a pu créer son atelier-boutique et se doter des équipements de dernière génération nécessaires à l'exercice de ce métier, se disant confiante quant à la possibilité de faire grandir ce projet et de le développer à l'avenir pour pouvoir diversifier la production de gâteaux.

"J'ai commencé à domicile il y a à peu près 5 ans (....) et lors d'un événement familial, j'ai reçu les encouragements de la famille et des proches qui m'ont beaucoup incité à persévérer dans ce domaine, en développant mon savoir-faire et mon expérience", a-t-elle rappelé, avant de décider de prendre les choses en main est de créer son atelier-boutique dédié aux friandises.

Dans ce sens, elle a fait part de son amour et de sa passion pour ce métier, notant que le besoin est énorme notamment, par certains clients qui demandent, en plus, à recevoir des formations pour leurs enfants comme pour des adultes, adressant ses vifs remerciements à l'INDH sans qui, ce projet n'aurait jamais pu voir le jour.

Mme Benbella a, de même, exprimé sa gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour l'appui constant et inconditionnel du Souverain en faveur des jeunes, afin qu'ils puissent monter leurs propres projets.