Angola: Le MESCTI organise une formation sur le développement durable

Luanda — Un cours de formation sur la politique de la science, de la technologie et de l'innovation pour le développement durable sera organisé, du 22 au 26 de ce mois, à Luanda, par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation (MESCTI).

Selon une note de presse, adressée ce jeudi à l'ANGOP, l'événement s'inscrit dans le cadre de l'étude sur l'innovation et l'entrepreneuriat réalisée par le MESCTI en partenariat avec la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et le Programme des Nations Unies pour le développement. (PNUD), en vue de construire la Politique de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, et de se conformer à l'une des orientations de ladite étude.

Le cours, cite le document, vise à former des représentants des principaux acteurs du système national d'innovation de l'Angola pour mettre en oeuvre les recommandations contenues dans l'étude sur l'innovation et l'entrepreneuriat, en mettant l'accent sur l'innovation et l'entrepreneuriat pour la diversification économique.

Il ajoute qu'il est toujours lié à l'expansion des capacités productives de l'économie pour la production de biens et services sans précédent dans le pays et à la création d'emplois, ainsi qu'à l'innovation et à la diversification pour garantir une croissance durable en Angola et accroître la résilience face à la crise économique externe.

Le programme de cours prévoit des sujets tels que "Diversification économique et innovation", "Système national d'innovation : sous-système scientifique et technologique", "Sous-système technologique et d'innovation : économie" et "Sous-système technologique et d'innovation : industrie et commerce".