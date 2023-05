Algérie: Attaf préside une réunion du Comité chargé de la mise en oeuvre des propositions du Président Tebboune sur le développement de la Ligue arabe

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a présidé mercredi à Djeddah, la réunion du Comité ministériel en charge de la mise en oeuvre des propositions formulées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, concernant la réforme et le développement de la Ligue arabe, adoptées par les dirigeants arabes lors du Sommet d'Alger de 2022, a indiqué un communiqué du ministère.

Ces propositions consistent en la consolidation du rôle de la Ligue arabe dans la prévention et la résolution des conflits à travers la création d'un comité de sages arabes, le renforcement de la dimension populaire de l'action arabe commune par l'instauration d'un forum de dialogue intergénérationnel pour soutenir l'action arabe commune, et la promotion du statut des jeunes et de l'innovation en mettant en place un fonds arabe pour l'appui aux start-up et un réseau arabe d'incubateurs, ajoute le communiqué.

Les délibérations des ministres des AE des pays membres ont été axées sur les procédures pratiques à même d'accélérer la mise en oeuvre des propositions du président de la République "dans les meilleurs délais possibles".

Concernant la proposition de renforcer la relation entre les acteurs de la société civile et les organes de la Ligue arabe, M. Attaf a rappelé qu'un groupe de travail en charge de la dimension populaire de l'action arabe commune avait déjà examiné cette question, et a suggéré des propositions concrètes, relevant l'importance d'inviter ce groupe à finaliser et présenter son travail dans sa forme finale.

"Il nous incombe de définir les objectifs de la proposition de création du forum de dialogue intergénérationnel, ainsi que son domaine d'action, en s'appuyant sur des expériences antérieures, à l'instar du forum de dialogue intergénérationnel, tenu en septembre 2022 à Oran, en présence de représentants de 19 pays arabes, lequel a réalisé des résultats encourageants visant principalement à rapprocher la société civile arabe dans toutes ses composantes des institutions de l'action arabe commune", a précisé le ministre.

S'agissant de la création d'un Comité de sages arabes, il a indiqué qu'il s'agissait de définir les missions du Comité devant inclure "des personnalités arabes éminentes et de renommée internationale pour oeuvrer en tant que moyen préventif et outil permettant à la Ligue des Etats arabes d'agir rapidement dans sa contribution à la résolution des différends avant qu'ils ne se transforment en crises".

M.Attaf a également estimé que la création d'un fonds arabe pour soutenir les start-up revêtait une "importance majeure dans le renforcement de la place des jeunes et l'innovation dans l'action arabe commune, notamment eu égard au rôle prépondérant que jouent ces start-up dans le développement économique de plusieurs Etats arabes".

La dernière proposition, poursuit le ministre, relative à la création d'un réseau arabe d'incubateurs et d'un Prix de l'innovation arabe, a pour objectif de "créer un environnement motivant pour accompagner les initiatives et les idées innovantes des jeunes visant à réaliser les objectifs du développement durable (ODD) dans notre région arabe".

Le ministre des Affaires étrangères a, enfin, souligné la "perspicacité et l'importance" des propositions du Président de la République intervenant dans des contextes intérieur et régional dans lesquels "le défi de réformer et moderniser la Ligue est désormais une nécessité impérieuse".

De ce fait, a-t-dit, "nous devons définir les mesures et procédures pour accélérer leur concrétisation sur le terrain dans les plus brefs délais, appuyant nos efforts pour la réalisation de nos objectifs communs dans de nombreux volets".