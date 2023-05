Togo: Seuls ceux-ci peuvent refuser de céder le passage à une ambulance !

Le débat continue au sein de l'opinion quant au refus par bon nombre d'usagers de céder le passage à une ambulance, connue comme un des véhicules prioritaires selon les dispositions du code de la route. Les spécialistes de la sécurité routière tentent de conclure les discussions en précisant que seuls les inhumains pourront refuser de céder le passer à un tel véhicule.

Président de l'association AVR-Togo, Otto Günther Kpégoh s'explique !

C'est juste absurde. Cette attitude procède d'une ignorance comme d'une intolérance de la pire espèce. « Céder le passage » est un acte de bravoure que je note à 20 sur 20, lorsqu'un usager de la route se livre à cette « pratique simple et de très courte durée dans la circulation ».

Permettez que j'apporte quelques précisions pour que nous puissions tous comprendre facilement la question.

La circulation est par définition et en matière de mobilité, le fait et/ou les possibilités qui sont données aux véhicules (motorisés ou non) et aux piétons pour aller et venir, pour se déplacer d'un point A à un point B, en utilisant les voies routières (bitumées ou non).

Cette pratique est réglementée par un outil que nous nommons par le « Code de la Route ». Ce code est un ensemble de lois et règlements visant donc à faciliter la régulation de l'utilisation des voies publiques bitumées ou non. Il englobe un grand nombre de lois (exemple : panneaux de signalisation) et incite les conducteurs à adopter les bonnes règles de civisme et de savoir-vivre (COURTOISIE) sur la route au quotidien.

Sur la base de cette compréhension de la circulation et de la réglementation de cet « art de circuler », les principes du « cédez le passage », de « la priorité à droite », de « la priorité donnée à une voie sur une autre », du « stop », du « respect des entrées et sorties de Voies dans les Intersections ou non », des « feux tricolores » et de « la stricte circulation dans le couloir de circulation approprié », relèvent d'une application sacrosaint, qui s'impose à tout usager de la route de façon non négociable.

Je voudrais également me permettre de revenir sur la définition de ce que c'est qu'une ambulance. Une ambulance est un véhicule automobile aménagé pour le transport des malades ou des blessés, en français facile. Par ailleurs, la présence des statuts de « malade » et ou de « blessé » laisse apparaître l'obligation de circonstances particulières et donc de traitements exceptionnels.

Sur la base donc de cette compréhension du mot « ambulance », la présence de ce véhicule dans une circulation avec son système d'alerte comme gyrophare et sirène activés, impose bon sens, devoir et obligation aux restes des usagers dans son périmètre de circulation et dans sa trajectoire de progression, de « LIBÉRER SYSTÉMATIQUEMENT » le passage.

Le refus de céder le passage ou toute pratique, apparaissant comme une perturbation ou un refus d'observer cette consigne est punissable dès la moindre plainte par X. Malheureusement, la porosité de notre circulation en termes d'infractions routières, encourage les usagers inconscients et impénitents, à persévérer dans le refus de céder le passage aux véhicules de secours en service dans la circulation.

Je suppose que tous ceux qui entrent dans la circulation de tous les jours, sont véritablement des « humains ». Si oui, je voudrais nous rappeler amicalement, mais très fermement, que « les malheurs dans la vie, n'arrivent pas souvent qu'aux autres ». À défaut d'avoir connaissance d'une réglementation, il faut tout simplement faire appel à son « Bon Sens ». Et lorsqu'on a connaissance de la réglementation, il faut « l'appliquer ».

Comme je le dis souvent, « roulons pour vivre et vivons pour rouler ». Donnons surtout aux autres, la chance et l'opportunité de vivre pour vivre ou survivre selon qu'ils sont riches ou pauvres, cadres ou clochards.