Afrique du Nord: Al Ahly vs ES Tunis - Les Tunisiens optimistes pour une remontada après la défaite 0-3

Après leur défaite 0-3 à Tunis il y a une semaine, l'entraîneur de l'Espérance de Tunis reste optimiste pour une remontada. « Rien n'est impossible », déclare Anis Boussaidi avant Al Ahly vs ES Tunis.

Anis Boussaidi a donné la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. C'était ce jeudi après-midi, à la veille de leur match décisif des demi-finales de la LDC CAF. Après la lourde défaite à l'aller, l'entraîneur de l'Espérance de Tunis appelle ses joueurs à redorer l'image du club.

« Nous avons été sévèrement sanctionnés par une équipe d'Al Ahly qui a su profiter de nos faiblesses. Mais l'Espérance, nous ne baissons jamais les bras et nous jouons toujours pour gagner. Le match de demain est donc un match de réhabilitation pour nous, pour montrer notre vrai visage et notre fierté », a déclaré le nouveau patron de l'EST selon leur e-s-tunis.com.

Le récent successeur de Nabil Maâloul démissionnaire, croit à une remontada. « Les joueurs sont déterminés à faire un bon match et à essayer de remonter le score du match aller. Sur 90 minutes, tout est possible dans le football. Nous sommes prêts physiquement, mentalement et tactiquement à relever ce défi », a ajouté Anis Boussaidi.

Le capitaine de l'EST, Moez Ben, y croit aussi. « Nous avons oublié le match aller et nous sommes totalement concentrés sur ce match retour très important pour nous sur les plans moral et mental et pour la suite de la saison. Quand on joue à l'Espérance, on porte fièrement les couleurs et le nom du club et on doit honorer ses couleurs », a-t-il ajouté.