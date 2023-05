Afrique du Nord: Al Ahly vs ES Tunis - Les égyptiens sur le qui-vive malgré l'avance de 3 buts

Malgré leur écrasante victoire au match aller à Tunis, l'entraîneur d'Al Ahly avertit ses joueurs contre une complaisance lors du match décisif contre l'Espérance Sportive de Tunis au Caire. Al Ahly vs ES Tunis démarre demain à 19 h 00 GMT au stade international du Caire.

Al Ahly vs ES Tunis s'annonce encore comme un autre défi malgré la large victoire des Egyptiens à l'aller. C'est ce que pense en tout cas Marcel Köller, l'entraîneur des Diables rouges. « Dans mon dictionnaire, il n'y a pas de problème de mépris pour un concurrent... et l'Espérance tunisienne est une grande équipe qui a créé des opportunités au match aller, et la prudence est de mise lors du match de demain », lance-t-il à la veille de Al Ahly vs ES Tunis.

« Nous affrontons une grande équipe, et tous les joueurs d'Al-Ahly sont au plus haut niveau de concentration. Le match de l'Espérance est important, et on le dispute avec l'idée que c'est la seconde mi-temps qui se joue au Caire, et il faut jouer avec le plus grand sérieux, et ne pas se laisser tromper par le résultat du match aller, et il se passe en Europe et dans le monde entier que de tels résultats se transforment au match », ajoute Köller selon Alahlyegypt.com.

Sur une éventuelle absence de Mohamed El Shenawy pour le choc Al Ahly vs ES Tunis, Köller pense que le gardien de but des Pharaons d'Egypte ne va pas manquer à l'équipe s'il ne se remet pas de sa blessure. « Al-Ahly a une liste de grands joueurs, et Al-Shennawi est un grand gardien de but et capitaine de l'équipe, mais tout joueur qui porte le maillot Al-Ahly est capable de compenser toute absence, et toute l'équipe a des éléments distingués et est capable de représenter Al-Ahly. Et de poursuivre. »