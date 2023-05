Afrique du Nord: Climat des affaires en Algérie - Une 'amélioration significative' enregistrée

ALGER — Le président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE) Sidi Mohammed Bouchenak Khelladi a souligné mardi, que l'environnement des affaires en Algérie, connaît une "amélioration significative" et constitue un "élément clé" du plan d'action du gouvernement.

S'exprimant dans un entretien à l'APS, en marge de la 4e session de l'Assemblée générale du CNESE, M. Bouchenak Khelladi a indiqué que "l'environnement des affaires en Algérie connaît une amélioration significative à la faveur de la promulgation de la nouvelle loi régissant le droit de l'investissement", assurant qu'une "telle amélioration du climat des affaires permettra de donner un nouvel élan au développement économique et de promouvoir l'investissement productif, en garantissant un cadre transparent propice aux affaires et à la création d'entreprises".

Dans ce contexte, le président du CNESE a mis en avant le nombre de projets d'investissement enregistrés auprès de l'Agence algérienne de promotion des investissements (AAPI), depuis le 1 novembre 2022, soit après l'entrée en vigueur de la loi sur les investissements, jusqu'à fin mars de l'année en cours.

Citant le directeur général de l'AAPI, M. Bouchenak Khelladi a précisé que le nombre de projets a atteint 1694 avec une valeur totale d'investissement de plus 845 milliards de DA et la création de 44.630 postes d'emploi directs.

"Ceci confirme l'efficacité des nouvelles mesures prises par les hautes autorités en la matière", a-t-il encore soutenu tout en relevant que la loi n 18-22 du 24 juillet 2022 relative à l'investissement consacre les principes fondamentaux de la liberté d'investissement, de la transparence et de l'égalité de traitement des investissements.

Le président du CNESE a noté aussi que les procédures adoptées par l'Algérie sont conformes aux standards internationaux en matière de promotion de l'acte d'investissement, notamment la suppression de la règle du partenariat 51/49, qui constitue, selon lui, "l'une des principales mesures du plan de relance économique" et la consécration "du principe de stabilité législative, qui "va contribuer à renforcer la confiance dans le marché national de l'investissement".

Dans le même ordre d'idées, M. Bouchenak Khelladi a assuré que la promulgation de la loi n 15-22 du 20 juillet 2022, qui définit les règles régissant les zones franches, est aussi "un signal fort du gouvernement pour renforcer l'attractivité des zones, attirer les IDE et accroître la compétitivité des exportations hors hydrocarbures".

Evoquant l'organisation de plusieurs grands événements nationaux et internationaux en Algérie au cours des trois dernières années, le président du CNESE a mis en exergue les orientations et les messages forts du président de la République à l'intention des acteurs économiques, notamment lorsqu'il avait ordonné, lors de l'ouverture de la 30ème édition de la Foire de la production nationale, en décembre 2022, de relever le taux d'intégration national dans l'industrie mécanique pour atteindre l'objectif de 40 à 50 %.

== Des conférences et des projets d'études stratégiques prévus en 2023 ==

En ce qui concerne le plan d'action 2023 du CNESE, M. Bouchenak Khelladi a fait état de la préparation d'une réflexion sur les orientations stratégiques et les perspectives de mise en oeuvre de l'accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) avec la participation de tous les acteurs concernés, visant à approfondir les aspects techniques liés à l'accord et à identifier les contraintes qui entravent l'accès aux marchés africains.

Le CNESE prévoit également d'organiser, à la fin du premier semestre 2023, un colloque sur les énergies renouvelables, dédié à l'énergie solaire, durant lequel les principaux acteurs du secteur feront le point sur cette activité et sur ses perspectives de développement, a-t-il fait savoir, tout en ajoutant que le Conseil prépare également un certain nombre d'études et de rapports dans les domaines économique, social et environnemental.

Il s'agit notamment d'une étude en coordination avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) sur les écosystèmes sectoriels et territoriaux dédiés à l'entreprenariat en Algérie, la réalisation d'un rapport national sur le développement humain ainsi qu'une étude du bien-être des enfants et des jeunes de moins de 25 ans en Algérie et l'évaluation des programmes de protection sociale pour les enfants et les adolescents.

Par ailleurs, le Conseil travaille au développement d'outils et de méthodes de simulation afin de mieux comprendre les difficultés et les perspectives auxquelles le pays peut être confronté, en sus de la préparation d'une étude diagnostique des secteurs prioritaires pour introduire la médiation comme pratique de renforcement de la cohésion sociale en Algérie.

Cette étude diagnostique, initiée en collaboration avec le PNUD et en application des engagements du président de la République et du plan d'action du gouvernement, s'inscrit dans le cadre des efforts visant à maintenir la cohésion sociale et à gérer les conflits sociaux, a souligné encore le président du CNESE.