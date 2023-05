Algérie: Gisement de Oued Amizour - Toutes les conditions réunies pour le lancement des travaux en juillet

ALGER — Le ministère de l'Energie et des Mines a affirmé, mercredi dans un communiqué, avoir réuni "toutes les conditions" nécessaires au lancement "en juillet" des travaux de réalisation du projet d'exploitation du gisement de zinc et de plomb de Tala Hamza à Oued Amizour (W. Bejaïa), en attendant l'entrée en production prévue à la fin 2025.

Le ministère a "réuni toutes les conditions nécessaires au lancement effectif des travaux de réalisation du projet d'exploitation du gisement et de construction de l'usine en juillet, et l'entrée en production prévue en décembre 2025", en application "des recommandations de la réunion du Conseil des ministres du 14 mai" relative à l'accélération de la cadence de réalisation du projet.

Le ministère a affirmé que "toutes les procédures administratives relatives au projet ont été finalisées et le travail est en cours pour l'achèvement des autres volets du projet, relatifs au transport, à l'eau et à l'aménagement du quai du port de Bejaïa".

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune avait ordonné lors de la récente réunion du Conseil des ministres de "réduire tous les délais liés aux chantiers techniques secondaires pour accélérer l'entrée en exploitation de ce projet, d'autant que l'étape des régularisations administratives est dépassée".

Il a également instruit à l'effet "d'adopter le système de travail en équipes 24/24, pour faire avancer les travaux, au vu de son impact positif au niveau national".

Le projet s'étend sur une superficie de 234 hectares, et jouit d'une réserve exploitable de 34 millions de tonnes.

Le ministère de l'Energie et des Mines a indiqué, dans un communiqué, que le début de l'exploitation minière sera effectué "selon l'étude de faisabilité du projet, adoptée selon les règles prévues en matière de protection de l'environnement, et qui sont compatibles aux exigences environnementales et aux spécificités de la nature de la mine".

Il devra également tenir compte de l'incidence positive de l'exploitation de ce projet structuré et stratégique pour le pays pour le développement économique de la région particulièrement, outre l'ouverture de plusieurs postes d'emploi au profit des diplômés universitaires et des centres de formation professionnelle, ainsi que les jeunes de la région, et ce, à travers la création de près de 780 emplois directs et 4.000 emplois indirects, en plus de bénéficier d'une formation dans ce domaine et de les intégrer au projet ultérieurement".

La priorité dans le recrutement sera accordée aux jeunes de la région, a précisé le ministère, annonçant la tenue de rencontres et la préparation de conférences par les cadres du secteur minier et de la société mixte algéro-australienne "Western Mediterranean Zinc -WMZ-", chargé de la réalisation et de l'exploitation du projet, avec toutes les parties concernées, notamment les représentants de la société civile, les enseignants universitaires, les chercheurs et les économistes.