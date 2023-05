Afrique: Gastronomie - L'ouvrage 'Mémoire culinaire de l'Algérie' dans le top trois au 'Gourmand World Cookbook awards'

TIZI-OUZOU — L'ouvrage "Mémoire culinaire de l'Algérie, histoire de recettes" de Yasmina Sellam est dans le top trois dans la catégorie "histoire culinaire" du concours international "Gourmand World Cookbook awards" qui récompense le meilleur livre de cuisine, a-t-on appris mercredi auprès de l'auteure.

Rencontrée à Tizi-Ouzou, en marge des festivités célébrant le mois du patrimoine (18 avril/18 mai), organisées par la direction locale de la culture et des arts, Yasmina Sellam, chef cuisinier par passion et ingénieur agronome de formation, a indiqué à l'APS qu'elle a été informée par l'organisateur du concours mondial "Gourmand World Cookbook awards" que son livre a été nominé pour remporter un des trois premiers prix dans la catégorie "Culinary history" ( histoire culinaire).

Dans cette catégorie, outre l'Algérie, des livres de 18 autres pays et régions, connus pour leur histoire en arts culinaires dont la Chine, la Turquie, le Portugal et l'Espagne, ont été sélectionnés pour obtenir des prix, celui de Mme Sellam est dans le top trois.

Mme Sellam a exprimé sa joie et sa fierté de représenter l'Algérie et la cuisine algérienne à la cérémonie de remise des prix prévue lors du Symposium sur l'alimentation d'Uméa en Suède du 25 au 28 mai courant.

Concernant la sélection des Cookbook, les organisateurs du concours qui porte sur deux volets (alimentation et boissons) expliquent sur leur site qu'il existe des critères pour chaque catégorie, mais ont en commun le fait que tous les livres sont choisis pour leur attrait et leur importance du point de vue international.

Au total 1.000 ouvrages dont "Mémoire culinaire de l'Algérie, histoire de recettes" de Yasmina Sellam ont été nominés dans le volet réservé à l'alimentation (Food culture) de ce concours qui a été marqué par la participation de 230 pays et régions.

Publié en 2022 aux éditions Anep, le livre de Yasmina Sellam (110 pages), entamé vers 2013/2014 et achevé en 2016, est le fruit d'un travail de recherche et de documentation sur l'histoire de l'alimentation depuis la préhistoire, selon l'auteure.

"Une partie de cet ouvrage est réservée à l'histoire de l'alimentation dans le monde et en Algérie depuis le néolithique. J'y aborde aussi de la littérature gastronomique depuis l'antiquité à nos jours, alors que la deuxième je l'ai consacré aux anciennes recettes algériennes", a-t-elle ajouté.

L'auteure propose ainsi les plus anciennes réalisations connues de l'art culinaire algérien comme "Le poulet à la numide" et "les dattes farcies", citées par Apicius, figure de la haute société romaine, et le couscous algérien dont la diversité, l'authenticité et les origines ne sont plus à démontrer depuis son classement au patrimoine mondial de l'humanité.

"Le livre comporte en tout 37 recettes anciennes, avec leurs histoires", a-t-elle précisé. Certaines sont connues et d'autres oubliées. On y retrouve, entre autres La Hrira, Bississe Argane, Mirkas-Merguez, Ros El Bratel, Sfiriya, Halwet Laaneb, Leblabi, La Coca, Tfina et le thé au jasmin.