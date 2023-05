Algérie: Patrimoine - L'artisanat de l'Ahaggar, un legs culturel fièrement préservé

TAMANRASSET — L'artisanat de l'Ahaggar fait partie du patrimoine culturel matériel, savamment préservé par les artisans de la wilaya de Tamanrasset.

Ce legs matériel incarne, bien que confronté à moult contraintes imposées par la modernité risquant d'altérer ses composantes, toute l'originalité marquant la culture de la population de l'Ahaggar et les prolongements africains, notamment de ceux des pays limitrophes.

Cette valeur culturelle réside dans la reproduction des caractéristiques et traits africains inspirés notamment d'aspects de l'artisanat des pays voisins, Nigériens, Maliens, Burkinabés et Tchadiens, aux grandes similarités en termes de conception, de production et même de significations culturelles traduisant des facettes interculturelles des communautés voisines, a souligné le président de la Chambre de l'artisanat et des métiers (CAM), Abdallah Legraoui.

Ainsi, le secteur de l'artisanat à Tamanrasset accorde un grand intérêt à ces activités, à la faveur d'échanges des connaissances, des métiers et d'utilisation des matières premières pour assurer une complémentarité, voire une intégration, dans divers volets socio-économiques.

Segment important créateur de richesses et d'emplois, l'artisanat recense actuellement 231 artisans versés en bijouterie traditionnelle, 2.147 autres dans la couture traditionnelle, 541 mégissiers, constituant une valeur ajoutée contribuant aussi bien au développement de la région qu'à la promotion des métiers et du savoir-faire.

L'artisanat est conforté également par l'échange des connaissances et le contact avec les artisans des autres pays voisins à travers leur participation dans diverses manifestations et rencontres dans les pays voisins, a indiqué le président de la CAM .

Il a ajouté que ces échanges tendent également à promouvoir ce segment et mettre en valeur sa profondeur africaine par la mise en exergue des traits sémiotiques communs concrétisés sur les modèles et produits.

Coopération entre artisans de l'Ahaggar et du Niger, modèle d'un partenariat fructueux

La coopération et les relations étroites entre artisans de l'Ahaggar et leurs homologues des régions frontalières limitrophes du Niger constituent un modèle concret d'un partenariat solide et fructueux entre les régions, contribuant, par conséquent, au raffermissement des rapports professionnels et à la coordination pour garantir un produit uni aux prolongements africains.

Ce rapprochement est concrétisé à travers la participation massive des artisans de l'Ahaggar au Salon international de la femme artisane tenu en 2019 à Niamey (Niger) où une panoplie de produits d'artisanat local a été mise en valeur.

L'on relève également l'organisation dernièrement, au titre d'un mémorandum d'entente signé entre l'Algérie et le Niger, d'une autre session au profit de 20 artisans de Tamanrasset dédiée aux activités de la mégisserie chapeautée par des cadres nigériens, permettant aux artisans locaux d'approfondir leurs connaissances sur cette activité et de concrétiser l'intégration africaine dans le domaine de l'artisanat.