Afrique: Tunisie-USA - Tournée tunisienne de Dina Preston Band avec 5 concerts publics gratuits dans 5 villes du 22 au 27 mai 2023

TUNIS — Avec 27 tournées mondiales et des concerts dans près de 44 pays, le groupe Dina Preston Band sera en tournée de cinq concerts dans cinq villes tunisiennes du 22 au 27 mai 2023.

Après un démarrage prévu le 22 mai à l'Agora Djerba, le groupe donnera successivement des concerts à la maison de jeunes El Kassar à Gafsa le 24 du mois, aux bassins des Aghlabides à Kairouan le 25, à la place des villes jumelées à Sousse le 26 et à Bab El Bhar (médina de Tunis) le 27 mai prochain.

Pour sa tournée tunisienne, Dina Preston Band donnera des concerts publics gratuits et proposera des ateliers sur l'entrepreneuriat culturel à Djerba, Gafsa, Kairouan, Sousse et Tunis. Cette tournée, informe l'ambassade des Etats Unis d'Amérique en Tunisie sur son site officiel, est organisée par l'Ambassade des Etats-Unis conjointement avec le Bureau des affaires éducatives et culturelles du Département d'Etat USA en collaboration avec le ministère tunisien des Affaires culturelles et le ministère de la Jeunesse et des Sports.

Dirigé par Dina Preston-Ortiz et son époux, Don Ortiz, ce groupe de musiciens talentueux a reçu de nombreux prix et distinctions.

Dina Preston Band collabore également avec des étudiants du réseau national de clubs de musique de l'association Tunisia88 (projet de 88 concerts dans toute la Tunisie en collaboration avec de jeunes musiciens, musiciens professionnels, sponsors, et la société civile), sur une chanson de leur nouvel album "When the World Calls Your Name". Ce projet, une fusion de musique traditionnelle tunisienne et américaine, est une éloquente preuve que la musique est un excellent outil de rapprochement entre des personnes de cultures différentes.

A Tunis, le groupe occupera le devant de la scène avec deux artistes tunisiens, Houyem Ghattas et Yasser Jeradi,, samedi 27 mai (19H00), à Bab Bhar (Porte de France) lors du concert de clôture.