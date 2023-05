Madagascar: Salaire minima d'embauche - Fixé à 238 000 Ar dans le secteur privé

Le décret fixant le salaire minimum d'embauche et d'ancienneté (SME) dans le secteur privé a été adopté mercredi dernier en Conseil des ministres. Il est ainsi fixé à 238 000 Ar par mois pour les salariés de la catégorie M1-A, oeuvrant dans le secteur non agricole au lieu de 217 000 Ar et 242 000 Ar contre 220 000 pour ceux dans le secteur agricole.

Cette décision a été prise suite à la réunion des partenaires sociaux le 17 janvier 2023 et des rencontres hebdomadaires entre le chef de l'Etat et le secteur privé. L'Etat n'a ainsi plus continuer à subventionner le gap entre le salaire minimum convenu l'an dernier et le salaire pouvant être supporté par le patronat, afin que les employés puissent toucher un salaire minimum de 250 000 Ar, sur instruction du président de la République.

Pour leur part, les dirigeants d'entreprise au sein du GEM, entre autres, ont déclaré avoir déjà révisé à la hausse de l'ordre de 10% le SME depuis le début de cette année, qui atteint 238 000 Ar en ce moment.