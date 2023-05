Maroc: Sidi Bennour - Bilan positif de la phase III de l'INDH, avec 343 projets programmés

Sidi Bennour — Quelque 343 projets ont été programmés pour le compte de la phase III de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) pour un budget global de 151 MDH, avec une contribution de l'Initiative à hauteur de 146 MDH, a indiqué, jeudi, la cheffe de la Division de l'action sociale au sein de la préfecture de la province de Sidi Bennour, Soukaina Chattabi.

Ces projets ont bénéficié à une population de 132.133 personnes, a indiqué Mme Chattabi dans une déclaration à M24, la chaine d'informations en continu de la MAP, en marge d'une cérémonie organisée à l'occasion de la célébration du 18e anniversaire de l'INDH.

Le programme I de l'Initiative, Rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base, a bénéficié de 24 projets, pour un budget de 15 MDH, a indiqué Mme Chattabi, précisant que ces projets ont porté sur l'achat de véhicules de transport scolaire et d'ambulances et sur l'achèvement des travaux d'équipement des écoles primaires en clôtures, et de réfection des leurs sanitaires.

Pour ce qui est du programme II "Accompagnement des personnes en situation de précarité", la responsable a indiqué qu'il a bénéficié de 21 projets (18 MDH) ayant touché essentiellement au soutien à la gestion des établissements créés dans le cadre des phase I et II de l'INDH, et à la gestion de certains centres offrant des services aux personnes en situation de handicap.

Quelque 38 projets ont été réalisés ans le cadre du programme III relatif à l'Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes, pour un montant de 32 MDH, a dit Mme Chattabi, ajoutant que ces projets ont concerné la création de la plateforme des jeunes de Sidi Bennour, et l'appui et l'accompagnement des porteurs de projets dans le volet du soutien de l'entreprenariat et de l'économie solidaire et sociale.

Concernant le programme IV, Impulsion du capital humain des générations montantes, il a vu le lancement de 260 projets, dotés d'une enveloppe de 84 MDH allouée notamment au soutien à la santé de la mère et de l'enfant, à la généralisation du préscolaire et la scolarisation, et à l'achat des équipement et outils médicaux au profit d'établissements de santé de Sidi Bennour, a noté Mme Chattabi.

La cérémonie de célébration a été marquée par la signature d'une convention de partenariat entre la Direction provinciale du ministère de l'éducation nationale et l'INDH portant sur la création d'un centre de soutien des activité éducatives.

Dans une déclaration à M24, le directeur provincial de l'éducation national, Rachid Soufi, a indiqué que la contribution du fonds de l'INDH a contribué à l'acquisition de 53 pc des véhicules de transport scolaires et à la construction de plus de 157 unités du préscolaire, ajoutant que 80.000 enfants ont bénéficié de l'initiative "Un million de cartables", alors que 167 établissements scolaires ont bénéficié de la construction de murs de clôture.

La cérémonie a également vu la signature d'un convention de partenariat entre l'INDH et la Direction provinciale de la Santé et la protection sociale.

À cet égard, le directeur provincial de la Santé, Adil Al Achaari, a fait savoir que, grâce à l'INDH, le secteur de la santé a bénéficié de l'équipement de cinq maternité et d'un hôpital de proximité à Zemamra, notant que la convention de partenariat signé ce jeudi permet de doter la direction provincial des ressources humaines spécialisées dans la santé de la mère et de l'enfant, ainsi que d'acquérir nombre d'équipements médicaux qui seront affectés au bloc opératoire d'ophtalmologie et à l'achat d'une unité médicale dédiée à la santé de la mère et de l'enfant.