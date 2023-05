Maroc: Larache - Célébration du 18è anniversaire du lancement de l'INDH

Larache — La province de Larache a organisé, jeudi, une cérémonie à l'occasion du 18è anniversaire de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), lancée par SM le Roi Mohammed VI en 2005, en vue de faire le point sur les réalisations de la phase III de l'Initiative (2019-2023).

Cette rencontre, présidée par le gouverneur de la province de Larache, El Alamine Bouassam, en présence des présidents des comités locaux de développement humain (CLDH), des chefs des services décentralisés, des présidents des communes, des membres du comité provincial de développement humain (CPDH) et des acteurs de la société civile, a été l'occasion de s'arrêter sur le bilan de la mise en oeuvre des projets de l'Initiative et l'état d'avancement des projets programmés au titre de 2023.

S'exprimant à cette occasion, le gouverneur a souligné que cet anniversaire, qui coïncide avec la dernière année de mise en oeuvre de la phase III, constitue une opportunité pour faire le point sur l'état d'avancement des réalisations de l'Initiative, saluant les efforts déployés par des différents intervenants pour assurer la mise en oeuvre de ce chantier royal au niveau de la province.

M. El Alamine s'est attardé sur le bilan des projets qui s'inscrivent dans le cadre des 4 programmes de la phase III de l'INDH, qui ont contribué à réduire les inégalités sociales et spatiales, à renforcer les infrastructures et les services de base liés à la santé, l'éducation, l'approvisionnement en eau potable, l'extension des réseaux d'eau et d'électricité et la prise en charge des personnes en situation de précarité.

Dans ce cadre, le gouverneur s'est arrêté sur l'inauguration de plusieurs centres sociaux dédiés aux personnes âgées, aux personnes à besoins spécifiques et aux patients souffrant de maladies chroniques, en plus des projets destinés au développement de la petite enfance et à l'amélioration de santé de la mère et de l'enfant, relevant que la province a réalisé des résultats prometteurs en matière d'inclusion économique des jeunes, grâce à l'ouverture de deux plateformes des jeunes à Larache et à Ksar El Kébir, et la signature de conventions pour le renforcement des compétences des jeunes.

Il a assuré que la célébration du 18è anniversaire du lancement de l'INDH est une occasion pour faire le point sur les réalisations accomplies et mobiliser les partenaires pour continuer à oeuvrer pour la réussite de ce chantier stratégique visant à réaliser le développement local.

Pour sa part, le chef de la Division de l'action sociale (DAS) de la province de Larache, Othman Taimi, a souligné qu'environ 204 projets de développement mobilisant un investissement global de plus de 194 millions de dirhams (MDH) ont été réalisés durant la période 2019-2022, dont plus de 171 MDH comme contribution de l'Initiative.

Il a expliqué que ces projets s'inscrivent dans le cadre des quatre programmes de la troisième phase de l'Initiative, notant que 7 projets d'un montant global de 13,8 MDH ont été exécutés dans le cadre du programme 1 (Rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base), alors que 37 projets, ayant mobilisé un investissement de 36,29 MDH, ont été réalisés dans le cadre du programme 2 (Accompagnement des personnes en situation de précarité).

Pour ce qui est du programme 3 (Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes), il a été procédé à la réalisation de 130 projets d'un coût total de 45,76 MDH, dont 32,10 MDH mobilisés par l'INDH, fait savoir le responsable, relevant que 30 projets mobilisant un investissement de 98,96 MDH, dont 97,38 MDH comme contribution de l'Initiative, ont été réalisés dans le cadre du programme 4 (Impulsion du capital humain des générations montantes).

Les interventions de plusieurs partenaires dans la mise en oeuvre des projets de l'Initiative ont mis l'accent sur l'impact positif de ces projets sur les groupes cibles, puisqu'ils ont permis de créer un environnement approprié au lancement d'une dynamique de développement local, basée sur l'impulsion du capital humain des générations montantes et l'accompagnement des jeunes, afin de s'engager dans le travail productif et le monde de l'entrepreneuriat, tout en favorisant la convergence des projets.

Le CPDH a tenu à cette occasion une réunion, consacrée à l'examen de l'état d'avancement de la mise en oeuvre de son programme d'action pour l'année 2023, et l'approbation de 73 projets au profit des jeunes porteurs de projets dans le cadre du programme "Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes".

En marge de cette cérémonie, le gouverneur de la province, accompagné des représentants des autorités locales et militaires et d'élus, a donné le coup d'envoi de nombreux projets sociaux et de développement réalisés dans le cadre de l'INDH.

Il s'agit du Centre socio-éducatif pour aveugles et malvoyants à Ksar El Kébir, réalisé en partenariat avec l'Organisation alaouite pour la promotion des aveugles au Maroc et la Commune de Ksar El Kébir, avec une enveloppe budgétaire d'environ 4,44 MDH, et la pépinière d'incubation des jeunes entrepreneurs à la province de Larache, d'un investissement de 4,4 MDH, qui constitue un espace d'accompagnement des porteurs de projets.

Le CPDH a également organisé, à la place Al Wafaa à côté de la plateforme des jeunes de Larache, une journée d'orientation au profit des jeunes à la recherche d'un projet professionnel, ainsi qu'un salon dédié aux projets des jeunes mis en oeuvre dans le cadre du programme "Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes".