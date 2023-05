Cote d'Ivoire: Journée mondiale de la propriété intellectuelle - Les femmes exhortées à déposer des brevets

On ne le dit pas souvent, mais bien d'inventions ont pour nom des femmes, ou ont été possibles grâce à la collaboration de femme.

On peut ainsi citer, entre autres, la programmation informatique, le Monopoly, les essuies glace, les logiciels informatiques. Toutefois, le constat est que peu de femmes déposent des brevets. Une tendance que veut renverser l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. C'est donc à juste titre que l'édition 2023 de la journée internationale de la propriété intellectuelle a pour thème : « Les femmes et la propriété intellectuelle, accélérer le rythme de l'innovation et de la créativité ». La journée a été célébrée le 26 avril 2023 en Côte d'Ivoire. Pour l'occasion, l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle (OIPI) a organisé un atelier au Plateau. Selon le directeur de l'OIPI, Dr Koffi Assandé Paul, l'objectif recherché était, « d'une part, de permettre aux panélistes et conférencières de partager leurs expériences et leurs connaissances en matière d'innovation, et d'autre part, de recueillir les besoins des femmes entrepreneures dans ce domaine pour une meilleure orientation des actions des différents intervenants publics et privés ». Ainsi la cérémonie a été meublée par deux panels et un partage d'expérience. Dans le premier panel, les intervenant ont débattu des obstacles à l'avancée des femmes et des filles en matière d'innovation. Le second panel avait pour thème : « la contrefaçon, un frein à l'innovation : défi et dispositif national de lutte ».

« Selon l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), la parité entre les sexes dans ce domaine ne sera atteinte qu'en 2064, c'est-à-dire dans 41 ans, au regard de l'évolution des choses, car sur 224 000 demandes internationales de brevets déposées en 2017, seulement 31% de femmes ont été citées. Le nombre d'inventrices a certes bondi de 23% par rapport à la décennie précédente, cependant cet excellent résultat ne saurait gommer la disparité de genre, qui persiste dans le secteur de la propriété intellectuelle », a déploré Florent Galaty, directeur de cabinet du ministre du Commerce. Il a souhaité que l'atelier aboutisse à des recommandations pour améliorer la situation en Côte d'Ivoire.

Mme Awa Sylla, conseillère au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, représentant la ministre Nassénéba Touré, a salué le choix du thème qui permet d'honorer « le talent, la créativité, le courage, la persévérance et la conviction de nombreuses femmes chercheures, créatrices, inventrices, entrepreneures web, productrices, transformatrices, et designers ».