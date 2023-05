Maroc: Journées portes ouvertes de la DGSN 2023 - Focus sur les efforts déployés pour promouvoir la culture des droits de l'Homme dans la pratique policière

Rabat — Le stand "moralisation et droits de l'Homme", mis à la disposition des visiteurs des Journées portes ouvertes de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) 2023, a mis en lumière, mercredi à Fès, les efforts déployés par la DGSN dans le domaine de la consolidation et de la promotion d'une culture des droits de l'Homme dans la pratique policière, à travers la convention-cadre de partenariat et de coopération institutionnelle signée entre la DGSN et le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH).

Le stand "moralisation et droits de l'Homme" reflète l'ambition commune et la ferme volonté des services de sûreté nationale et du CNDH de renforcer la coopération dans divers domaines de formation, et ce, à tous les niveaux, de base, continu et spécialisé, ainsi que de consolider les acquis des droits humains réalisés par le Maroc dans le domaine de la mise en oeuvre et la protection des droits de l'Homme.

Dans ce contexte, Idriss Rachidi, commissaire de police principal, a souligné que ce stand vise à mettre la lumière sur le contenu de la convention-cadre de partenariat signée entre la DGSN et le CNDH, rappelant qu'elle a pour objectif de consolider la culture des droits de l'homme au sein de l'institution sécuritaire.

Les domaines de cette coopération englobent l'organisation de sessions et programmes de formation pour renforcer les connaissances et compétences dans les domaines des droits humains en faveur des cadre et fonctionnaires de la Sûreté nationale, tout en permettant de bénéficier de l'expertise et des références ayant trait aux droits, aux libertés et activités institutionnelles, en plus de la consolidation de la dimension des droits de l'homme en tant que pilier essentiel dans les programmes de formation de policiers, a-t-il ajouté.

De son côté, le directeur du cabinet de la présidente du CNDH, Mourad Raghib, a fait savoir que ce stand tenu conjointement avec la DGSN vise à sensibiliser les citoyens à la culture des droits de l'Homme et à mettre en exergue quelques aspects du partenariat avec la Sûreté nationale.

Il a précisé que ce partenariat s'articule autour de quelques piliers, notamment la contribution à la formation et au soutien des compétences des cadres de la DGSN, notamment en ce qui concerne l'évocation des règles des droits de l'homme dans l'exercice des missions de police.

Les Journées Portes Ouvertes de la Sûreté Nationale à Fès, qui se tiennent du 17 au 21 mai, ont mis en place plusieurs stands thématiques la disposition des visiteurs par la DGSN, à savoir "chaîne opérationnelle d'intervention", "technologie et dématérialisation", "police scientifique", "frontières intelligentes", "recrutement, formation-carrière", "femmes et mineurs victimes de violence", "moralisation et droits de l'Homme" et "martyrs du devoir".

Cette manifestation a pour but d'informer le public sur l'ensemble des missions entreprises par les différentes unités et formations de sécurité, et de passer en revue les différents équipements et équipements de pointe dont dispose la Direction Générale de la Sûreté Nationale, afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens et de maintenir ordre publique.

