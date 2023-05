Maroc: Nador - Coup d'envoi de la célébration du 18è anniversaire de l'INDH

Nador — Le coup d'envoi de la célébration du 18è anniversaire du lancement de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) sous le thème "Bilan des réalisations et acquis de la phase III" a été donné, jeudi à Nador.

Cet anniversaire, qui coïncide avec la dernière année de mise en oeuvre de la phase III, constitue une opportunité pour faire le point sur l'état d'avancement des réalisations et mettre en lumière le défi de la valorisation du capital humain national par l'INDH qui compte plus de 16.000 membres représentant les élus, le tissu associatif, l'administration publique, etc.

Outre le bilan national, cette rencontre sera également marquée par la présentation des réalisations au niveau de la province de Nador et de témoignages d'experts et de représentants des secteurs institutionnels, d'instances internationales et d'organisations non gouvernementales autour de cette Initiative.

Au cours de la troisième phase, les programmes de l'INDH ont été orientés vers des domaines d'intervention qualitatifs relatifs principalement à la réduction du déficit en matière d'infrastructures et de services sociaux de base dans les espaces territoriaux les moins équipés, l'accompagnement des personnes en situation de précarité, l'amélioration du revenu et de l'inclusion économique des jeunes et l'appui au développement humain pour les générations montantes.

Cette troisième phase bénéficie d'une enveloppe budgétaire de 18 milliards de dirhams (MMDH) pour une période de cinq ans, répartie de manière équilibrée entre les quatre programmes, les trois premiers bénéficiant à parts égales de 4 MMDH, tandis que 6 MMDH sont alloués au programme de promotion du développement humain pour les générations montantes.

Au titre de la période 2019-2023, un total de 25.500 projets et activités ont été réalisés avec une enveloppe budgétaire de plus de 10,5 MMDH.