Madagascar: AMPITATAFIKA - Il tue et enterre sa compagne

Un jeune homme a été envoyé en prison avec son beau-père pour le meurtre de sa compagne, à Malaza Ampitatafika. Il a enterré lui-même le corps de la victime.

Un crime qui glace le sang. Une femme, 22 ans, a été victime de meurtre odieux imputé à son propre compagnon, à Malaza Ampitatafika. Ce présumé auteur a été placé en détention préventive à la maison de force de Tsiafahy et son beau-père à Antanimora, mercredi.

La victime louait une maison et vivait seule dans l'Atsimondrano. Sa famille s'est présentée au poste fixe de la gendarmerie de Faliarivo, le 24 avril, pour déclarer sa disparition. Au fait, elle ne répondait plus au téléphone. Les gendarmes ont fait diligence pour effectuer une recherche.

Ils ont pu vérifier que le portable de la femme était utilisé par son compagnon. Cet homme a été interpellé et soumis à un interrogatoire. Il a avoué avoir été avec elle. Il n'avait pas la moindre hésitation à dire qu'elle s'est donnée la mort en buvant de l'acide le 19 avril, car elle aurait un gros problème.

À l'en croire, il a inhumé le corps de la défunte dès le lendemain de son suicide. Il l'a enfouie en-dessous de la galerie de leur maison. L'équipe judiciaire n'a pas mis longtemps pour contacter un médecin pour trouver la victime et la constater ensemble. Le corps sans vie a été déterré de l'endroit indiqué par le suspect.

Mutilée

La gendarmerie ne s'est pas contentée des contes du jeune homme. Elle a poussé plus loin son investigation car selon le rapport médical, la femme avait été tuée et sa tête mutilée. Interrogé une nouvelle fois, le petit ami a enchainé qu'après avoir ingurgité l'acide, sa compagne aurait gesticulé. C'est à ce moment-là qu'il l'aurait étranglée et bâillonnée jusqu'à son dernier soupir.

Toujours d'après lui, il l'a enveloppée avec un drap et attachée avec ses lacets. Il lui a creusé une fosse où il l'a déposée. Il a mis des sacs de charbon sur elle avant de la couvrir de terre. « Si elle buvait vraiment de l'acide comme il l'a dit, ses organes, sa poitrine et son ventre auraient dû être entièrement corrodés. Il s'agit tout simplement d'un meurtre, mais qu'il n'a pas révélé le mobile », indique un gendarme. Le beau-père y est pour complicité. Il était en connaissance de cause, mais s'est tu.