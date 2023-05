Tunisie: «La Nuit des idées» reportée pour le 17 juin 2023 - Echangeons sur notre alimentation

Un marché de producteurs investira également la cour de l'IFT, pour mettre en avant des produits du terroir tunisien, cultivés dans une démarche durable. En parallèle, des panels et conférences sont organisés toute la journée dans l'auditorium, autour de la nutrition, des pratiques agricoles, de la gestion de l'eau et de la sécurité alimentaire en Tunisie. Un concert du duo électro-folk Jathb clôturera l'événement.

Organisée chaque année par l'Institut français de Tunisie (IFT) avec des partenaires à Tunis et dans d'autres villes, «La nuit des idées » est une invitation à une célébration commune de la libre circulation des idées et des savoirs, en proposant des conférences, des rencontres, des forums et autres tables rondes, mais aussi des projections, des performances artistiques et des ateliers jeunesse, autour d'un thème que chacun décline à sa façon. Depuis son lancement en France le 26 janvier 2017, ce format de rencontres intellectuelles circule à travers le monde proposant au public de venir écouter des chercheurs de toutes disciplines, aux propos souvent exigeants, mais à des heures qui rompent avec l'ordinaire du colloque et dans l'effervescence d'une véritable fête de la pensée.

Après Londres, Berlin, New York, la formule s'est diffusée dans de nombreuses villes, dont Athènes, Tokyo, Rabat, Casablanca, Buenos Aires, Prague, ou encore Rome et en Tunisie réunissant chaque fois des milliers de spectateurs. Chaque année, la thématique générale est renouvelée : «Un monde commun» en 2017, «L'imagination au pouvoir» en 2018, l'année d'après c'était «Face au présent» et en 2020 «Être vivant», « Proches» en 2021, «(Re)construire ensemble» en 2022, cette année, «La nuit des idées» aura pour thémathique «Plus».

Un thème choisi pour explorer les modes d'extraction, de production et de consommation, les grandes questions posées par la croissance démographique et la culture de la performance, dans le sport, à l'école, au travail et dans les loisirs. Et ça sera plutôt «Plus ? Mieux !» pour l'événement tunisien qui était au préalable prévu pour ce samedi 20 mai 2023 mais, compte tenu des conditions climatiques attendues pour ce week-end, a été reporté pour le 17 juin prochain.

L'IFT transformera son espace, durant toute cette journée, pour accueillir diverses activités autour d'une réflexion commune : comment pouvons-nous opposer aux logiques d'accélération et d'accumulation d'autres façons d'habiter notre planète pour mieux construire notre avenir ?

Organisée en partenariat avec l'Institut de recherche pour le développement (IRD), de nombreuses organisations de la société civile tunisienne ainsi que des partenaires culturels, cette édition prendra la forme d'un parcours constitué d'ateliers, de stands, de démonstrations et d'expositions.

En région, les instituts français de Sousse et Sfax prolongent ces réflexions. A Sfax, la thématique de la consommation ou plutôt de la surconsommation sera spécifiquement approfondie lors d'une table ronde, tandis qu'à Sousse, «La nuit des idées» se déploie dans The New Medina, magnifique lieu accueillant le «Harvest Lab», unique bar à l'huile d'olive de Tunisie, dédié aux artistes et à l'art culinaire. Les Alliances françaises invitent également le public des régions à échanger et débattre et déclinent avec diversité le thème « Plus ? ».