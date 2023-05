Afrique: Partenariat - L'UE annonce des priorités pour renforcer son action au Congo

La délégation de l'Union européenne (UE) a organisé, le 17 mai, à Brazzaville, une cérémonie relative à la célébration de la fête de l'Europe couplée au 60e anniversaire du partenariat avec le Congo.

En présence de ses collègues ambassadeurs, membres de l'UE, et de plusieurs invités de marque, le diplomate européen, Giacomo Durazzo, a cité les secteurs prioritaires de la coopération avec le Congo axée sur trois domaines essentiels.

D'abord, la gouvernance économique et la transition d'une économie fondée essentiellement sur le pétrole vers une économie verte, diversifiée et digitalisée. Ensuite, la gestion durable des ressources naturelles et la lutte contre le changement climatique, notamment par « la gouvernance et la valorisation de l'important patrimoine forestier du Congo ». Enfin, le soutien aux actions de la société civile, la promotion de la démocratie, la protection des droits humains, de la liberté d'expression, la lutte contre les violences faites aux femmes.

L'ambassadeur Giacomo Durazzo a également souligné « l'importance et la priorité » donnée par l'UE et les Etats membres au soutien aux différentes activités menées par la société civile en faveur de la diversité de la société congolaise, et des plus vulnérables qui, d'après lui, « en tant que minorités continuent à être discriminées et sont encore et toujours trop souvent victimes de toutes sortes d'abus ».

En outre, le diplomate de l'UE a relevé que « le partenariat avec le Congo va au-delà de l'aide au développement, grâce aux bonnes relations illustrées par la visite du Premier ministre à Bruxelles ou par la récente mission des groupes du Conseil européen COAFR et ACP ».

Parlant de l'aide au développement du premier au onzième FED (Fonds européen de développement) sur la période allant de 1963, date de l'installation du premier bureau européen à Brazzaville, jusqu'en 2020, il a rappelé que l'UE a engagé plus de cinq cents millions d'euros en dons, dans le domaine des infrastructures, avec des projets comme la route de Kinkala ou la modernisation du port de Brazzaville, etc.

Avec une dotation supplémentaire de 73 millions d'euros pour la période 2021-2024 du nouvel instrument « Global Europe » qui a remplacé le FED, l'ambassadeur est persuadé que l'UE reste « le premier partenaire du Congo pour l'aide au développement sous forme de dons ».

Des initiatives pour consolider la coopération

Dans le cadre du nouveau partenariat sur les forêts, signé en marge de la COP 27 entre le président de la Commission européenne et le ministre congolais des Affaires étrangères, l'ambassadeur de l'UE a annoncé qu'une feuille sera adoptée lors de la première session de dialogue politique sectoriel prévue en juin avec le ministère de l'Economie forestière.

Cette initiative, a-t-il dit, permettra de « renforcer le dialogue existant autour de la gouvernance et de la gestion durable des forêts du Bassin du Congo, essentielles à la régulation du climat mondial ».

Toujours en juin, l'ambassadeur a également annoncé la tenue de la session annuelle du dialogue politique sectoriel sur le thème de la justice et de l'Etat de droit, « qui permettra de mesurer les avancées de notre partenariat dans ce secteur ».

Dans le domaine des relations régionales et internationales, Giacomo Durazzo a assuré que l'UE soutient l'initiative du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, de favoriser le processus de pacification en Libye, en sa qualité de président du haut comité de l'Union africaine. Par ailleurs, l'institution souhaite que les « fréquentes missions » menées par le ministre congolais des Affaires étrangères puissent aboutir à la tenue d'une conférence de réconciliation nationale.

En ce qui concerne la sécurité régionale, il a évoqué la situation dans le golfe de Guinée qui demeure préoccupante, avec la résurgence de nouveaux actes de piraterie. Ce qui justifie, a-t-il indiqué, « la présence importante de navires militaires européens qui patrouillent régulièrement », grâce à une coordination de l'UE, soutenue par les Etats riverains concernés. Il a souligné, à cet effet, « l'excellente coopération » entre l'UE et ses Etat membres, et les autorités congolaises sur ce dossier.

Dans le domaine culturel, l'ambassadeur a rappelé que l'UE et les Etats membres soutiennent les industries culturelles en tant que « facteur de développement économique ».

A propos de la Journée de l'Europe, signalons qu'au début de son discours, l'ambassadeur de l'UE a rappelé le contexte dans lequel la fête a été célébrée en 2022, marquée, a-t-il dit, par « le retour de la guerre en Europe », notamment entre la Russie et l'Ukraine, de la résistance dont ce pays a fait montre « grâce aussi au soutien financier, militaire et politique sans précédent de l'Union européenne ».