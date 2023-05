Afrique: CAN U-17 - Chelcy Bonazebi veut aller loin

La page de la participation des Diables rouges des moins de 17 ans à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) s'est refermée pour laisser la place à celle des bilans, même à titre personnel, et des perspectives. Chelcy Prince Exaucé Bonazebi, le gardien congolais, veut pour le moment poursuivre sa progression dans son club formateur, le Club athlétique renaissance aiglons (Cara).

« Pour le moment, je n'envisage pas changer de club. Je vais rester au Club athlétique renaissance aiglons qui me connaît parfaitement bien car j'ai débuté avec l'équipe U-17 avant qu'il ne me fasse montrer en ligue 1.

J'aimerai continuer avec le Cara avec pour objectif d'être plus performant. J'ai toujours envie de progresser à chaque séance d'entraînement et donner le meilleur de moi-même. J'espère arriver au meilleur niveau que celui de la CAN » , a commenté le gardien congolais.

Il avait, en effet, à coeur l'envie de briller pour séduire les recruteurs étrangers mais l'élimination du Congo contre le Mali en quart de finale n'a selon lui pas facilité les choses . Le Congo a encaissé trois buts lors de ce match à élimination directe pour un total de six pendant toute la compétition. Un bilan qui contraste avec la forme qu'il a affichée à cette CAN.

A défaut de faire un clean sheet, il a toutefois gagné en expérience lors de la CAN à laquelle il a participé en Algérie. Chelcy Bonazebi a plusieurs fois sauvé les Diables rouges quand ils se trouvaient au bord de la rupture, en multipliant des arrêts de grande classe pendant les trois matches de la phase de poules.

Il a été l'un des artisans de la qualification du Congo en quarts de finale. Incontestablement, selon les observateurs, il a été le meilleur joueur congolais de la compétition. Jouer pour l'équipe nationale est le plus beau cadeau de sa vie.

« Etre appelé en équipe nationale et jouer pour mon pays est un grand plaisir pour moi. Je devais apporter un plus à l'équipe et je l'ai fait, parce qu'être le meilleur était une façon pour moi de me faire remarquer. Je dois ce succès à l'entraîneur des gardiens, Narcisse Bakoua. Il me donnait des exercices appropriés, ceux qui me mettaient dans les situations de jeu. Les matches ont été comme les entraînements pour moi », a-t-il témoigné

Mis en concurrence avec deux autres gardiens dont il estime qu'ils avaient le même niveau, Bonazebi a affirmé s'être adapté très vite pour garder sa place de titulaire. Désormais, l'avenir lui tend les bras.