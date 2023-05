Afrique: Mines - Plaidoyer pour rallonger le PanafGeo 2

Lancée en 2021, la deuxième phase du programme Panafricain de formation en géosciences des personnels des services géologiques d'Afrique (PanAfGeo) a connu des difficultés dans son exécution. Faisant le bilan à mi-parcours du projet, le 16 mai à Brazzaville, son coordonnateur, Jean-Claude Guillaneau, a plaidé pour qu'une rallonge soit accordée au projet afin de lui permettre d'atteindre ses objectifs.

De manière globale, a souligné Jean-Claude Guillaneau, le programme PanAfGeo 2 s'exécute bien et a permis de former des centaines de cadres miniers africains. Toutefois, quelques impératifs ont entravé sa bonne exécution, diminuant son élan d'atteindre les objectifs poursuivis.

« Nous avions connu des difficultés dans la mise en oeuvre du PanAfGeo 2, avec la survenue de la covid-19 qui a freiné notre élan, étant donné que les frontières étaient fermées pendant toute cette période. Avec l'Union européenne, nous souhaitons que la durée du projet soit élargie afin de nous permettre d'atteindre nos objectifs en termes de formation des cadres africains », a indiqué Jean-Claude Guillaneau.

Lancé en décembre 2016 et cofinancé avec l'Union européenne et les services géologiques européens à hauteur de 10,3 millions d'euros, PanAfGeo vise à former les personnels scientifiques des services géologiques africains et renforcer les liens avec les services géologiques européens.

Dans son exécution, le projet a développé sept modules de formation au profit des cadres miniers africains, avec l'appui technique du Bureau de recherches géologiques et minières. Ces formations portent, entre autres, sur la cartographie géologique, l'inventaire du potentiel en ressources minérales, la mine artisanale, la gestion environnementale des mines, les risques naturels mais aussi la sensibilisation au patrimoine géologique, la gestion de l'information géo scientifique et sa promotion.

Clôturant les travaux, le ministre d'Etat, ministre des Mines et des Industries minières, Pierre Oba, s'est dit honoré de la tenue de cette session d'évaluation qui a permis de bien élaborer les perspectives du secteur minier au niveau africain.

Fruit de la coopération entre l'Union africaine et l'Union européenne, le programme PanAfGeo est entré dans sa seconde phase. Le Congo est honoré d'avoir abrité ces importantes réunions en l'espace de deux ans. Lancée en 2021, cette deuxième phase va s'achever en 2024 et a permis de proposer une gamme de formations plus innovantes dans les domaines de la gouvernance et de l'environnement, a conclu le ministre d'Etat, Pierre Oba.