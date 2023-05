Congo-Brazzaville: Plateforme contemporaine - Les résultats de l'appel à candidatures reportés à fin mai

La publication des résultats de l'appel à candidatures, précédemment annoncée pour le 4 mai, a été renvoyée au 31 mai à la suite du souhait de l'organisation dédiée à l'appui à la création artistique de traiter au mieux les nombreux projets en réponse à l'offre lancée en avril dernier.

Plusieurs personnes commencent à trouver le temps long. Pourtant, c'est depuis le 13 mai que la Plateforme contemporaine (PC) a annoncé aux artistes le report des résultats de son appel à candidatures très attendu.

Ils ont donc été invités à prendre leur mal en patience car, comme l'a souligné le post sur Facebook, c'est tout à leur avantage que cette option a été levée. « En raison du grand nombre de candidatures reçues et afin de pouvoir traiter chaque dossier avec beaucoup d'attention, nous avons décidé de reporter la publication des résultats au 31 mai 2023 », dit le communiqué.

Les artistes devront se contenter de ce communiqué bien succinct, a retenu Le Courrier de Kinshasa après entretien avec la directrice exécutive de la PC, discrète sur le sujet. « Nous jugeons bon de ne pas en dire plus pour l'instant. Le jour de la publication, nous livrerons plus de détails sur la raison de ce report », a dit Dada Kahindo. Néanmoins, a-t-elle signalé la réception de « plusieurs candidatures des provinces et quelques-unes de pays étrangers », ajoutant:

« Par ailleurs, nous avons fait face à des plaintes et plusieurs ont voulu savoir pourquoi notre appel à candidatures ne se limitait qu'au Congo, et qui plus est, à Kinshasa" ». Sur ce point précis, a indiqué Dada Kahindo : « Nos moyens ne nous permettent pas d'aller au-delà de Kinshasa.

Nous ne pouvons que nous limiter aux candidats de la capitale ». Cependant, a-t-elle confié, « il aurait été souhaitable d'étendre notre offre mais les moyens dont nous disposons nous obligent à nous limiter à Kinshasa ».

Retenons donc que l'examen prolongé des candidatures soumises à la PC a motivté le report de la publication des résultats. Dada Kahindo a soutenu à ce propos : « La raison de la prolongation de l'examen des candidatures est de donner la chance à tout le monde.

Si nous nous étions bornés à publier les résultats le 4 mai comme annoncé, ce serait plutôt injuste de notre part car nous avons reçu de très bons projets et nous aimerions offrir la chance à tous ceux qui ont postulé en prenant le temps d'étudier minutieusement chaque dossier pour pouvoir obtenir les meilleurs résultats ».

Ce qui constitue une sorte de garantie car, a-t-elle soutenu, « nous voulons nous assurer que des résidences à venir sortiront des créations de bonne facture ». Notons que l'appui à la création de cette saison de la PC s'étale sur trois années, de 2023 à 2026, aux dix meilleurs projets reçus. Une préférence a été marquée pour les projets portés par des candidatures féminines.