Tunisie: Ligue des champions | Demi-finale retour - Al Ahly-EST (Demain soir à 20h00) - Une chance pour les jeunes !

Ghaith Ouahabi et Aziz Fellah sont du voyage au Caire, sans oublier Aziz Abid, Malek Mehri et Raed Bouchniba, pour ne citer qu'eux. Une chance pour ces jeunes de s'illustrer dans un match où la seule pression qui pèse sur les épaules est de sortir une belle prestation.

Réalistes à souhait, les supporters «sang et or» sont conscients qu'une remontada, demain soir au Caire, est quasi-impossible. D'ailleurs, aucune voix ne s'est levée pour demander une remontada aux joueurs. Ce qu'exigent, par contre, les supporters des joueurs, c'est qu'ils fassent preuve d'abattage et d'agressivité dans le jeu afin de défendre l'honneur du club bafoué une semaine plus tôt par la débâcle de la demi-finale aller. Une lourde défaite sur le score sans appel de 0-3. Une formation «sang et or» au plus bas, incapable d'inquiéter Mohamed El Shenawy. Pire, l'équipe a subi de plein fouet le jeu imposé par son hôte. Un Ahly du Caire qui a malmené, chez elle, une Espérance, certes, évoluant à domicile, mais privée du soutien indéfectible de son public. Et même si l'absence du public a pesé un tant soit peu dans la balance, il faut reconnaître les limites de l'effectif actuel. Atteindre les demi-finales de la Ligue des champions par cet effectif à la qualité collective moyenne est une performance en soi.

De la bonne graine...

C'est aussi l'occasion pour ces jeunes du cru de démontrer qu'ils ont une place au sein de l'effectif senior, d'autant qu'un nouvel entraîneur est attendu dans les jours à venir, outre qu'après l'élimination en demi-finales de la Champions League et alors que le mercato estival se profile à l'horizon, un remue-ménage est attendu. D'ailleurs, il est temps de faire le grand ménage et ne garder que les recrues qui donnent une véritable plus-value. En ce qui concerne les jeunes, il est temps de leur donner un temps de jeu qui soit à la fois suffisant et régulier avec l'équipe première afin qu'ils soient fin prêts à chaque fois qu'on a besoin d'eux.

En attendant, ce qu'attend le public des joueurs demain soir, c'est de faire honneur à l'équipe. Autant sortir avec les honneurs.