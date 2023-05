Ile Maurice: New Eye Hospital - Le bâtiment livré en 2024

Diminuer la liste d'attente pour les chirurgies de la cataracte. Tel est l'objectif du ministère de la Santé avec la construction du New Eye Hospital, situé au Réduit Triangle, à Moka. Pour l'heure, quatre des sept étages sont presque complétés. Selon le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, le bâtiment devra être livré lors du premier quart de 2024. Cet établissement viendra remplacer l'hôpital Subramania Bharati, soit celui de Moka. «Il date de quelque 100 ans. L'établissement fait face à plusieurs problèmes dont celui du stationnement et le manque de lits. Le bâtiment est dépassé», avançait le ministre lors d'une visite effectuée hier.

Ce nouvel hôpital, au coût de Rs715 millions, financé par l'Abu Dhabi Development Fund, aura donc comme principal but de diminuer les opérations de la cataracte. «D'autant que nous avons une population vieillissante. Nous ferons des experts étrangers venir effectuer ces opérations à Maurice. Nous comptons donner le meilleur service ophtalmologique.»

Un concept de go-green sera également intégré à cet établissement. «Nous pourrons installer des panneaux photovoltaïques, et nous allons recycler les déchets médicaux.» Certes, si le bâtiment sera livré au début de 2024, il faudra attendre encore quelques mois afin d'y installer les équipements dernier cri. «Nous allons bientôt lancer les procédures.»

L'hôpital, qui se trouve non loin des locaux de l'Independent Commission against Corruption, devra aussi disposer d'un système de transport. Des négociations ont déjà été entamées en ce sens, surtout avec la ligne de métro qui ne se trouve pas loin. «Nous comptons déjà plus de 15 ophtalmologues, et avec le temps, nous allons privilégier les spécialisations.

Nous aurons des spécialistes pour la cornée ou encore pour la rétine. Davantage de spécialistes venant de l'Amérique, pour ne citer qu'eux, viendront suite à nos invitations pour effectuer des opérations.»

Ce nouvel établissement sera construit sur sept niveaux et comprendra 117 lits. Opérant sur une base de 24/7, les deuxième, troisième et quatrième niveaux seront consacrés aux admissions des patients. L'hôpital comprendra quatre salles d'opération et sept lits seront installés dans le département des soins intensifs, de même que trois lits dans une salle préopératoire. C'est la compagnie indienne Varindera Construction qui s'occupe de cette édification.