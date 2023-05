Maroc: Oujda-Angad - 231 projets INDH programmés entre 2019 et 2022

Oujda — Un total de 231 projets d'un coût global de plus de 136,4 millions de dirhams (MDH) ont été programmés durant la période entre 2019 et 2022 par le Comité provincial de développement humain (CPDH) de la préfecture d'Oujda-Angad, dans le cadre de la phase III de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Ces projets, répartis sur les quatre programmes de cette phase, et dont la contribution de l'INDH s'élève à 113,3 MDH, ont bénéficié à plus de 228.000 personnes, a souligné le Wali de la région de l'Oriental, gouverneur de la préfecture d'Oujda-Angad, Mouad El Jamai, lors d'une cérémonie organisée, jeudi, au siège de la wilaya de l'Oriental à l'occasion de la célébration du 18ème anniversaire du lancement de l'INDH.

S'agissant du premier axe "rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base", M. El Jamai, également président du CPDH, a fait état de la programmation de 11 projets pour un montant de plus de 4,6 MDH, affectés notamment à l'acquisition des bus de transport scolaire et d'une unité médicale mobile au profit de plus 1.400 bénéficiaires.

Le deuxième axe "accompagnement des personnes en situation de précarité" a nécessité la mobilisation d'une enveloppe de plus de 42,5 MDH pour la réalisation de 61 projets programmés au profit de plus de 11.000 bénéficiaires, qui concernent particulièrement la construction et l'équipement de centres d'accueil pour les personnes en situation de précarité, ainsi que le soutien aux programmes de réinsertion des anciens détenus, entre autres.

Et M. El Jamai d'ajouter qu'un montant de près de 44,9 MDH a été alloué à 103 projets programmés dans le cadre du 3ème axe "amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes", dont près de 38,4 millions dirhams comme contribution de l'INDH aux jeunes porteurs de projets financés dans le cadre des axes du soutien à l'entreprenariat et l'économie sociale et solidaire.

Il s'agit aussi, selon le Wali de la région de l'Oriental, de l'insertion de 396 jeunes sur le marché du travail, en plus de la sélection de 158 projets ou idées de projets qui seront soumis au CPDH pour validation.

De même, un total de 56 projets ont été programmés dans le cadre quatrième axe "impulsion du capital humain des générations montantes", pour un montant de plus de 27,8 MDH, et ce pour l'acquisition notamment des équipements médicaux et paramédicaux, des véhicules de transport scolaire, la création de de 22 unités préscolaires et le soutien scolaire au profit de près de 120.00 élèves.

Dans une déclaration à la MAP, le Chef de la Division de l'action sociale (DAS) de la préfecture d'Oujda, Anas Saleh a souligné que cette cérémonie marquant le 18è anniversaire de l'INDH a été l'occasion de faire le bilan des activités et actions entreprises dans le cadre de la 3è phase de l'Initiative.

Au cours de cette cérémonie, à laquelle ont pris part des représentants des associations et coopératives bénéficiaires de l'Initiative, des jeunes porteurs de projets, d'élus et d'autres responsables, le président du CPDH a procédé à la remise des clés d'une unité médicale mobile à la délégation provinciale de la santé et de la protection social d'Oujda.

Cette unité, équipée et dédiée à la santé de la mère et de l'enfant, a été acquise par l'INDH dans le cadre du "rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base" pour un montant de plus d'un million de dirhams.

Placée cette année sous le thème "Bilan des réalisations et acquis de la phase III", la célébration du 18è anniversaire du lancement de l'INDH, qui coïncide avec la dernière année de mise en oeuvre de la phase III, constitue une opportunité pour faire le point sur l'état d'avancement des réalisations et mettre en lumière le défi de la valorisation du capital humain national par l'INDH qui compte plus de 16.000 membres représentant les élus, le tissu associatif, l'administration publique, entre autres.

Cette troisième phase bénéficie d'une enveloppe budgétaire de 18 milliards de dirhams (MMDH) pour une période de cinq ans, répartie de manière équilibrée entre les quatre programmes, les trois premiers bénéficiant à parts égales de 4 MMDH, tandis que 6 MMDH sont alloués au programme de promotion du développement humain pour les générations montantes.

Au titre de la période 2019-2023, un total de 25.500 projets et activités ont été réalisés avec une enveloppe budgétaire de plus de 10,5 MMDH.