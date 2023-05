Madagascar: Banque Centrale - Emission de pièces de monnaie de 50 ariary en or

L'or est considéré comme une véritable sécurité économique. Une sorte d'assurance pour l'avenir. La Banque Centrale de Madagascar qui célèbre cette année son cinquantenaire a décidé d'émettre des pièces d'or.

Un décret consacrant l'émission de pièces d'or de 50 ariary commémorative a été pris en conseil des ministres mercredi dernier

Commémoratif

La loi 2016-057 du 2 février 2017 portant statut de la Banque Centrale lui octroie en effet le privilège d'émission de billets de banque et de pièces de monnaie sur le territoire National. Le Conseil d'administration de l'institution a décidé cette émission en fixant sa valeur faciale à 50 ariary.

Considérée tout d'abord comme un symbole commémoratif du cinquantenaire de la Banque Centrale de Madagascar, l'émission de pièces d'or est en fait des banques centrales du monde.

On connaît notamment la Double Eagle , la célèbre pièce d'or américaine émise en 1933, et actuellement très recherchée. Il y a également la pièce d'or canadienne en feuille d'érable émise en 1979, et figurant parmi les pièces d'or commémoratives les plus connues. On connaît également la pièce d'or de 100 euros, émise en 2014 pour commémorer le centenaire de la première guerre mondiale.

Valeur refuge

Cette émission constitue en tout cas une manière pour la Banky Foiben'i Madagasikara de se mettre au diapason de la grande famille des banques centrales du monde. Mais elle dispose aussi d'une valeur économique et financière non négligeable. Non seulement il s'agit d'un moyen de mieux exploiter les richesses nationales mais la pièce d'or constitue également une valeur refuge pour les épargnants et les investisseurs.

Un moyen de faire face, en somme, aux effets néfastes de la crise internationale. Notons que la valeur faciale indiquée de 50 ariary n'est pas la vraie valeur de cette pièce d'or qui pèserait une trentaine de grammes.

Au cours actuel de l'or, la valeur d'une pièce tournera autour d'une dizaine de millions d'ariary, mais elle évoluera bien évidemment en fonction des cours internationaux de l'or. Ce projet d'émission de pièces en or, sera également une opportunité pour la Banque Centrale de Madagascar un moyen de mieux gérer sa réserve d'or estimée à un peu plus d'un millier de tonnes.

Il s'agit par ailleurs d'une étape de plus vers la concrétisation d'autres projets en cours de la BFM comme la transformation en or monétaire de ses lingots.