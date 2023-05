Mali: Tombouctou - La MINUSMA poursuit le renforcement des capacités du personnel pénitentiaire

Un atelier de renforcement des responsabilités et des compétences en gestion des établissements pénitentiaires et de l'éducation surveillée de la région de Tombouctou s'est tenu du 16 au 17 mai dernier à Tombouctou. L'objectif principal de cet atelier était la gestion et la diffusion des textes législatifs et réglementaires du Mali relatifs à la détention.

L'atelier a rassemblé plus d'une trentaine d'agents pénitentiaires issus des cercles de Diré, Goundam, Niafounké et Tombouctou. Il a été organisé par la Direction Régionale de l'Administration Pénitentiaire et de l'Éducation Surveillée de Tombouctou (DRAPES), avec le soutien financier et technique de la MINUSMA.

Le personnel pénitentiaire joue un rôle essentiel dans la chaîne pénale, étant en contact direct avec les détenus. Il assure quotidiennement la classification des détenus, veille à leur sécurité, à leur protection ainsi qu'à leur accès au monde extérieur. « Je vous encourage à participer activement et avec qualité afin de répondre à vos attentes en termes de connaissance et de maîtrise de la législation nationale dans ce domaine », a déclaré Aboubacar DANFAGA, Préfet de Tombouctou.

Cette initiative s'inscrit dans la volonté de la MINUSMA d'accompagner les acteurs pénitentiaires dans leurs efforts de promotion de l'état de droit et des libertés fondamentales, conformément à la politique nationale du gouvernement malien en matière pénitentiaire. « Nous sommes convaincus qu'en contribuant à l'extension de l'autorité de l'État et de l'état de droit, il est nécessaire de favoriser l'humanisation des établissements pénitentiaires conformément aux normes nationales et internationales », a déclaré Claire Paillat de la MINUSMA à Tombouctou.

Au cours de ces deux jours d'échanges fructueux, les participants ont acquis des connaissances et une meilleure maîtrise de la législation nationale dans le milieu carcéral. « Nous avons été suffisamment éclairés sur les différents textes en vigueur. De plus, nous avons reçu ces documents sur des clés USB pour une utilisation facile, chaque fois que le besoin se présente », s'est réjoui l'un des participants.