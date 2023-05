Tunisie: Plan d'action national pour la gestion des alertes en Agri Bio - Ce qu'il faut retenir...

La Tunisie est pour la première fois sur le système d'alerte européen en matière d'agriculture biologique, notamment les dattes bio.

2022 a montré qu'il y avait beaucoup d'alertes en matière d'utilisation des produits chimiques non autorisés, notamment pour les dattes biologiques.

Face à cette situation, le secteur de l'agriculture biologique pourrait se trouver empêché de croître, et on s'est retrouvé avec des opérateurs qui sont contraints, à chaque export, d'avoir des prélèvements et des analyses, et donc des coûts supplémentaires.

Face à ce défi important, étant donné que la Tunisie figure, pour la première fois, sur le système d'alerte européen, la Dgab est en train de travailler sur un Plan d'action national pour la gestion des alertes concernant la présence des pesticides dans les dattes bio (au total, la Tunisie a reçu 13 alertes, dont 9 pour les dattes). Ce plan d'action est basé sur quatre volets.

Le premier est managérial et décisionnel. Il est basé sur la publication d'une circulaire ministérielle en date du 20 février 2023, qui exige la généralisation de l'utilisation du soufre mouillable pour lutter contre l'achat des dattes (bio et conventionnelles), subventionner l'achat du soufre mouillable à 70% et programmer l'organisation d'une journée de sensibilisation des intervenants dans la filière dattes bio.

Le deuxième volet, c'est la vulgarisation et l'encadrement. Il s'agit, en fait, de réaliser 12 journées d'informations et 5 sessions de formation au profit des opérateurs de la filière dattes bio, concernant les mesures qui doivent être prises par rapport à l'utilisation des méthodes et de produits de lutte autorisés en agriculture biologique. S'agissant du troisième volet, il concerne le contrôle officiel : il faut mettre l'accent sur l'évaluation de la pertinence du contrôle effectué par les GCC auprès des projets opérant dans la filière dattes bio en réalisant des missions de contrôle officiel chez 100% des projets de dattes bio.

Quant au quatrième et dernier volet, il concerne la consolidation du contrôle de groupe de producteurs. A ce niveau, il est indispensable de renforcer le système de contrôle et de certification en agriculture biologique.