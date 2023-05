Madagascar: JEUX DES ÎLES - jeux des îles

La dernière ligne droite. Les représentants des sept pays membres du CIJ sont en conclave du 18 au 21 mai au Novotel à Ivandry. Ce sera une occasion pour les parties concernées de constater la réalité sur le terrain.

Pour Madagascar, cette réunion de quatre jours est une occasion de plus pour montrer aux yeux des îles soeurs que la détermination de Madagascar et du peuple malgache n'ont point changé d'un iota. Faire de cette onzième édition des jeux des îles de l'océan Indien une fierté nationale.

« Nous sommes déterminés, convaincus, engagés et inarrrêtables à terminer les travaux qui restent à faire en ce qui concerne les infrastructures. Nous avons besoin du CIJ, de votre conseil fraternel et nous allons réussir ensemble. Madagascar par la voix d'Andry Rajoelina, président de la République de Madagascar a hissé le rang du sport au niveau de la fierté nationale et Madagascar sera de nouveau à la hauteur de l'évènement pour les JIOI », confie le ministre de la Jeunesse et des sports.

Angoisses

Et André Haja Resampa de continuer: « Votre engagement et votre présence sont considérés comme un signe d'amitié qui va au-delà de toutes les considérations. Pour le logo, l'hymne des jeux et la cérémonie d'ouverture, une présentation officielle sera organisée ce vendredi au CCI Ivato, tout cela pour vous montrer que plus que jamais, la réussite organisationnelle de ces jeux est depuis priorisée ».

Les 23 disciplines ont été toutes maintenues jusqu'à preuve du contraire mais il appartient à cette réunion des membres de sept îles de déterminer le nombre exact. « Je ne peux pas encore vous répondre en ce qui concerne le nombre de disciplines à disputer. Ce que je peux avancer c'est que le nombre de pourcentage (2%) que j'ai avancé auparavant a changé. Des étapes ont été franchies depuis mais nous reconnaissons qu'il y a eu du retard dans le processus. Nous avons le soutien et la garantie technique et financière des autorités et l'organisation des jeux des îles dans les bonnes conditions sera un objectif pour tous », confie Siteny Randrianasoloniaiko, président du comité olympique malgache. L'inquiétude est palpable au niveau de toute la délégation étrangère.

Le président du CIJ, le Seychellois Antonio Gopal qui a pesé tous ses mots en langage diplomatique, a laissé entrevoir une attitude de méfiance. Il a rappelé l'importance de l'unité et la nécessité de travailler ensemble. « Nous sommes là pour apporter notre assistance et trouver une solution à l'organisation des jeux. Une fois de plus, nous sommes convaincus que Madagascar apaisera toutes les angoisses en augmentant notre confiance. Les jeux des îles, ce sont nos jeux olympiques à nous. C'est une opportunité de développement pour les jeunes ».

Des visites de sites seront au programme durant cette troisième réunion de CIJ et le ministre de la Jeunesse et des sports André Haja Resampa a affirmé que « les travaux seront terminés avant la fin du mois de juillet ».