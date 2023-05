Tunisie: L'agriculture biologique | Un secteur poreur et d'avenir

Avec la richesse et la diversité du patrimoine agricole tunisien tout au long de son histoire, le secteur de l'agriculture biologique explose et a de beaux jours devant lui.

En présence de nombreux opérateurs et organismes bio, des experts et managers, Ecocert, pionnier et leader mondial de la certification bio et totalement engagé pour l'agriculture bio, vient d'organiser le 16 mai 2023 à Hammamet son événement "Bio Day édition 2023", une occasion pour aborder de nombreux thèmes relatifs à la promotion et au développement du secteur bio en Tunisie.

Développer la culture du «bio»

Dans une déclaration accordée aux médias, Imen Jaouadi, Manager Ecocert Tunisie, a indiqué qu'après une présence de plus de 20 ans en Tunisie, Ecocert, partenaire historique de la bio, essaye désormais de promouvoir et de développer la culture du «bio» dans de nombreux secteurs, à l'instar de l'agriculture, du textile et du cosmétique.

Ceci est encore vrai à l'heure où l'agriculture biologique tunisienne a atteint un niveau de maturité qui lui permet de mieux se positionner à l'échelle internationale et de conquérir de nouveaux marchés.

"Convaincu que le mode de production biologique constitue une réponse crédible aux enjeux économiques, écologiques et sociaux de l'agriculture, Ecocert ne cesse de contribuer au développement des meilleures pratiques agricoles et agroalimentaires, à chaque étape de la chaîne, du producteur jusqu'au distributeur. Et après une interruption de quatre années due aux répercussions néfastes de la pandémie liée au Covid-19, Ecocert revient en force, cette année, pour soutenir un secteur plus productif qu'on ne le pense", a-t-elle souligné, tout en ajoutant que pour Ecocert Tunisie, développer l'agriculture biologique est non seulement une réponse adéquate pour l'adaptation au changement climatique, mais représente une des meilleures solutions pouvant offrir de nouvelles opportunités économiques aux producteurs.

Un pays particulier...

Pour sa part, Philippe Thomazo, Directeur général groupe Ecocert, a affirmé que la Tunisie est un pays particulier parce qu'il a sa propre réglementation biologique, avec un partenariat très proche avec la Commission européenne. Et l'importante évolution des dernières années du secteur de l'agriculture biologique a fait de la Tunisie l'un des pionniers de l'Afrique en la matière.

A cela, on ajoute que ce pays a obtenu la reconnaissance mutuelle de l'Union européenne, la Suisse et le Royaume-Uni..., comme pays exportateur des produits biologiques et qu'il occupe la première position en Afrique et dans le monde arabe.

"C'est le premier pays à avoir sa propre réglementation et cette équivalence avec la Commission européenne... Pour nous, cet événement est un moyen pour échanger des informations avec nos clients, avec les différentes institutions..., avec lesquels on travaille ensemble pour essayer de faire progresser cette agriculture biologique si importante pour régler les problèmes de pollution de l'eau, du sol et aussi pour lutter contre le changement climatique", a-t-il souligné.

S'engager pour les textiles et les cosmétiques écologiques

Engagé pour des textiles et des cosmétiques écologiques, Ecocert encourage désormais l'utilisation de matières premières d'origine végétale dans l'industrie textile et dans l'industrie cosmétique afin d'assurer la conformité réglementaire des produits de ces filiales aux modèles bio.

Dans le domaine textile, Ecocert entreprend des démarches responsables pour une filière durable. A savoir intégrer la protection de l'environnement à chaque étape de production, utiliser des fibres biologiques, écologiques ou recyclées, limiter les intrants chimiques, promouvoir le recyclage...

En effet, avec 1.423 entreprises, le secteur textile-habillement en Tunisie reçoit une forte demande des donneurs d'ordre (France, Italie, Allemagne) vers des certifications durables avec une obligation de certification TE pour les marques. L'on assiste désormais à un fort développement sur les textiles biologiques et recyclés. Malheureusement, en Tunisie, seulement 4% du parc des entreprises textiles sont certifiées Gots (contre 2% GRS).

Cette journée a aussi été l'occasion de faire un état des lieux de la cosmétique et de sa réglementation en Tunisie. S'il est un secteur qui a tant souffert du marché informel, c'est bien celui des cosmétiques. De nombreuses analyses révèlent que nombre de parfums, crèmes à visage et autres rouges à lèvres sont non conformes aux normes de qualité en vigueur.

"Le secteur des cosmétiques en Tunisie a besoin d'être renforcé sur plusieurs plans, à savoir l'innovation et le savoir-faire, mais surtout les multiples opportunités qu'offrent les produits bio. Aujourd'hui, il y a une multiplication des démarches bio et écoresponsables", a souligné, dans ce cadre, Mme Jaouadi.

Uu chiffre d'affaires de 700 MDT

Parlons chiffres, en Tunisie, l'agriculture biologique a une vocation essentiellement exportatrice. Les demandes émanant de l'international sont de plus en plus importantes.

En 2022, les exportations bio enregistrées sont de 66.600 tonnes contre 64.500 tonnes en 2021, soit 62 mille tonnes en huile d'olive contre 60 mille tonnes en 2021 et 4.600 tonnes de dattes contre 4.500 tonnes en 2021. L'huile d'olive, les dattes, les produits maraîchers et les plantes aromatiques et médicinales constituent les principaux produits exportés. L'huile d'olive et les dattes biologiques ont généré à elles seules un chiffre d'affaires de plus de 700 millions de dinars en 2021.

A noter que depuis 2019, date du dernier Bio Day, Ecocert Tunisie ne cesse de poursuivre une croissance rentable avec d'excellentes années (2020, 2021, 2022) tandis que de nouvelles entreprises ont été certifiées dans différents secteurs, ce qui traduit un signe d'une diversification importante et essentielle pour un meilleur avenir.

A noter aussi que le Bio Day 2023 a été donc l'occasion de rendre hommage aux entreprises qui se sont distinguées dans l'agriculture biologique, mais aussi pour mettre en exergue de nouvelles filières bio, à l'instar du textile et du cosmétique.