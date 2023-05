Madagascar: Salut les copains nos retrouvailles - Serge Ramiandrasoa Band remet ça

Les amateurs de musique rétro se donnent rendez-vous dimanche à l'Espace Dera. Serge Ramiandrasoa Band est dans la place.

En quelques années d'existence, il a réussi à se faire un nom et une place dans le monde du show-business. Mieux, en matière de musique rétro et nostalgique, c'est une référence. Il s'agit, on l'aura deviné, de Serge Ramiandrasoa Band.

Du tennis et de la Jirama à une carrière musicale, Serge Ramiandrasoa a allègrement franchi le pas à l'âge de la retraite. L'ancien président de la FMT (Féderation Malgache du Tennis) a plusieurs cordes à son arc. Et quand on a vécu longtemps à Mahajanga, on sait ce que ambiance veut dire.

On est maboto ou on ne l'est pas. Serge Ramiandrasoa Band a trouvé ses marques huit ans après sa création. Outre les animations diverses dans les établissements hôteliers et à caractère privé, l'événement Salut les Copains nos retrouvailles créé en 2019 figure parmi son répertoire.

Organisé deux fois par an avec à chaque fois un succès renouvelé, Salut les copains nos retrouvailles est à sa sixième édition. Serge Ramiandrasoa Band donne rendez-vous aux addicts de la musique rétro et de la nostalgie des années Ye-Ye et disco dimanche à l'Espace Dera.

Hommage

La fête commence à midi avec plusieurs surprises au programme. Il y aura comme d'habitude les tubes rétro inoxydables des années 60, 70, 80 et les rythmes de l'époque comme le jerk, le rock n'roll, le mambo, le twist ainsi que les danses de salon comme le cha cha cha, le tango, la valse, le paso doble, le boléro...mais aussi du rythme du terroir comme le salegy, le dihy gasy et le sega. Pour cette sixième édition, SR Band fera un tandem avec Be Mozik.

C'est déjà un coup de maître pour un coup d'essai. Mais le moment fort de ces retrouvailles sera sans conteste l'hommage rendu par le special guest au premier auteur compositeur bilingue en l'occurrence RR Majunga dont les oeuvres sont encore sur toutes les lèvres à l'image de Malagasy anie ianao, Tsiambaratelo, Ndeha hilalao, Vahiny a Majunga, Fitia tsy anjara, Laisse-moi partir...

Comme l'objectif de Salut les copains nos retrouvailles est de provoquer justement des retrouvailles avec des anciens amis du collège, du lycée, de la fac et des anciens collègues, c'est le meilleur endroit pour le faire. Tout le monde y trouvera son compte en dansant.