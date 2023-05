Maroc: Province de Béni Mellal - L'INDH accorde plus de 333 MDH à 482 projets entre 2019 et 2022

Béni Mellal — Un total de 482 projets d'un investissement global de plus de 436,2 millions de dirhams (MDH) ont été réalisés durant la phase III (2019-2023) de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) au niveau de la province de Béni Mellal, a annoncé, jeudi à Béni Mellal, le wali de la région Béni Mellal-Khénifra, Khatib El Hebil.

Le Fonds de soutien à l'INDH a contribué avec plus de 333 MDH à ces projets soit 77% de leur coût total, a fait savoir M. El Hebil lors d'une rencontre tenue au siège de la Wilaya à l'occasion de la célébration du 18ème anniversaire du lancement de l'INDH.

Plusieurs réalisations ont été accomplies dans divers domaines le long de ces 18 années de mise en oeuvre de l'INDH ce qui a permis d'améliorer d'une manière notable les indicateurs du développement humain au niveau de la province, a-t-il souligné, notant que la contribution de l'ensemble des acteurs concernés par le développement territoriale a permis d'assurer une multitudes de services au profit des personnes démunies et des habitants des zones sous-équipées.

Le wali a précisé dans ce sens que dans le domaine de l'enseignement qui se veut un des piliers essentiels du développement humain, l'INDH a contribué à la réalisation et l'équipement de 16 Dar Talib et Taliba, à l'acquisition de 106 bus du transport scolaire et à la réalisation de 96 unités de l'enseignement préscolaire totalisant 134 salles de cours.

Pour faciliter l'accès des personnes démunies aux services de santé et lutter contre la mortalité maternelle et infantile, l'INDH a contribué à l'équipement de plusieurs centres de santé et à l'acquisition d'ambulances et d'unités médicales mobiles, a-t-il ajouté.

M. El Hebil a noté que la phase III de l'INDH a créé une nouvelle dynamique pour le développement humain en consolidant les acquis des deux premières phases à travers des programmes axés sur la promotion du capital humain, les générations montantes et les catégories en situation de précarité et de vulnérabilité en s'appuyant sur une approche et une méthodologie fondées sur une gouvernance créative qui vise à réaliser davantage d'efficacité en faveur d'un développement humain et social durable qui contribue à la préservation de la dignité humaine.

Ces réalisations constituent une source de motivation pour multiplier les efforts et poursuivre la mobilisation et l'action suivant une approche participative fondée sur la concertation, la solidarité, l'efficience, la confiance mutuelle et l'engagement responsable en s'appuyant sur les principes de la contractualisation, de la bonne gouvernance, de la transparence pour réussir la mise en oeuvre de la phase III de l'INDH et atteindre les objectifs escomptés, a-t-il insisté.

Pour sa part, le chef de la division de l'action sociale à la préfecture de la province de Béni Mellal, Abderrahmane Jaber, a donné un exposé dans lequel il a présenté le bilan 2019-2022 des programmes de la 3ème phase de l'INDH.

Il a fait état à ce propos de la programmation entre 2019 et 2022 d'un total de 141 projets d'un coût de près de 223 MDH dans le cadre du programme relatif au rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base en vue d'améliorer l'accès aux services sociaux et aux infrastructures de base dans les communes rurales les moins équipées, précisant que l'INDH a contribué avec plus de 134 MDH (60% du coût total) à ces projets qui concernent le raccordement au réseau d'électricité, l'approvisionnement en eau potable, la construction des routes et des voiries, l'acquisition d'ambulances et d'unités médicales mobiles.

S'agissant du programme d'accompagnement des personnes en situation de précarité, M. Jaber a indiqué que 77 projets d'un coût total de près de 30 MDH ont été programmés durant la période 2019-2022 et dont la contribution de l'INDH s'élève à plus de 29,87 MDH soit 99% du coût total.

Dans le cadre du programme d'amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes, il a fait état de la programmation de 211 projets d'un coût total de près de 46,58 MDH auxquels l'INDH a contribué avec plus de 32,8 MDH (70%), a-t-il dit, ajoutant que l'INDH a également financé totalement (136,7 MDH) les 53 projets prévus dans le cadre du programme d'impulsion du capital humain des générations montantes.

Cette rencontre s'est déroulée en présence notamment du président du Conseil régional Béni Mellal-Khénifra, des représentants de la coordination nationale de l'INDH, du président du conseil provincial de Béni Mellal, des présidents des commissions provinciales et locales du développement humain ainsi que des représentants du tissu associatif.

A l'issue de cette rencontre, le wali de la région Béni Mellal Khénifra et la délégation l'accompagnant se sont rendus au parc d'Aïn Asserdoune pour donner le coup d'envoi du salon provincial des produits du terroir qui vise à encourager et soutenir le secteur de l'économie sociale solidaire et accompagner les coopératives dans la promotion et la commercialisation de leurs produits.