Afrique: Festival international Nuits du Slam - Mariusca Moukengue représentera le Congo

La slameuse congolaise, Mariusca Moukengue, fera entendre la voix du Congo lors de la 6e édition du festival international Nuits du slam « Salaam » qui se tiendra du 24 au 28 mai à Guédiawaye au Sénégal.

Artiste engagée, c'est avec beaucoup de passion que Mariusca se plaît à aiguiser sa plume pour en forger des textes remplis de sens. Son sérieux dans cet art l'a emmené à mettre en place les ateliers « Slamunité » à travers lesquels elle aide les jeunes à user des mots comme thérapie pour se détacher des maux qui les minent victimes. Une belle forme de thérapie qui, en parallèle, contribue à la paix des participants.

A côté de cela, le slam est devenu pour l'artiste congolaise un moyen d'aborder des sujets sensibles en vue de sensibiliser la société à certains vices. Grâce à son engagement, elle a été désignée prix Prince Claus l'an dernier. En décembre 2022, elle a signé un accord avec la représentation du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) en tant que « championne pour les droits des enfants » au Congo en vue de porter haut leur voix et défendre leur cause. En s'envolant pour le Sénégal, c'est donc fièrement qu'elle portera haut l'étendard de sa créativité mais aussi fera la fièrté du Congo, et par ricochet de toute l'Afrique.

Organisée par la compagnie Théâtre de la rue, la 6e édition du festival international Nuits du slam accueillera une panoplie de slameur venant de divers pays du continent, à savoir le Sénégal, pays hôte, le Congo, le Gabon, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, la Mauritanie, la Guinée et la République centrafricaine. On comptera également la participation de la Belgique.

Pour cette édition, le festival s'articulera autour du thème « Le slam, un art vecteur de paix ». « Ce thème s'adapte au contexte que nous vivons au Sénégal depuis quelques années. La paix est objet de discussion que ça soit au Sénégal ou dans les autres pays africains. Nous partageons ensemble les tensions politiques qui nous empêchent de vivre en toute quiétude dans la paix », a justifié Papa Meisa Gueye, initiateur de l'événement.

Ainsi, durant l'événement, les slameurs d'Afrique et d'ailleurs parleront, déclameront et écriront sur la paix. Ces textes écrits sur la paix feront, par la suite, l'objet d'une anthologie qui sera publiée à une date ultérieure. Outre les spectacles, le festival accueillera également des masters class, une exposition photographique, des ateliers de formation, etc.

Cette année, les organisateurs se réjouissent que ce soit la ville de Guédiawaye qui abrite la manifestation. « Nous avons opté rester à Guédiawaye et donner vie à notre ville, la faire découvrir à d'autres personnes venues d'ailleurs et faire la promotion de la ville dans le monde », a déclaré Papa Meisa Gueye.