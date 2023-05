Afrique: Développement informatique des administrations douanières - Technologies et facilitation du commerce au coeur des échanges

La 7ème réunion du Groupe de Travail Régional (GTR) informatique des administrations douanières de la région Afrique de l'Ouest et du Centre (AOC) de l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD), s'est tenue du 25 au 26 avril 2023 à Abidjan, en mode virtuel.

Face au thème «Les technologies émergentes, outils de développement du capital humain, de sécurisation et de facilitation de la procédure de dédouanement », le colonel-major Kadio Louis Albert, directeur général adjoint, a indiqué que les outils développés par la communauté douanière internationale pour faciliter les échanges et garantir la continuité de la chaine logistique mondiale doivent être exploités et pérennisés pour les générations futures. « Dans le contexte actuel de reconstruction et de relance, perturbé malheureusement par les conséquences de la guerre en Ukraine, les administrations douanières sont une fois de plus interpellées et sollicitées. A cet effet, les acquis et les principaux enseignements tirés de la gestion de la pandémie de la Covid-19 doivent être capitalisés dans les réponses à apporter pour faire face aux défis actuels et futurs », a-t-il fait savoir.

Quant au directeur des Systèmes d'Information des Douanes ivoiriennes, Sylla Anzoumana, il a révélé que les administrations des douanes, conscientes de la corrélation entre le contrôle et la facilitation du commerce, ne cessent de multiplier les efforts de modernisation et de facilitation de leurs procédures, en privilégiant le capital humain et les technologies émergentes. Pour sa part, Mme Lemani, assurant l'intérim du directeur du Bureau Régional de Renforcement des Capacités pour l'Afrique Occidentale et Centrale (BRRC-AOC), s'est félicité de la tenue de cette réunion et qui a mobilisé tous les services informatiques des administrations douanières des régions de l'Afrique Occidentale et Centrale. Au cours de cette rencontre, les échanges ont porté sur quatre axes, notamment les technologies émergentes, outils de développement du capital humain ; les technologies émergentes, outils de sécurisation et de facilitation de la procédure de dédouanement ; la maitrise de la valeur des marchandises en Douanes : enjeux et méthodes d'évaluation ; et la sécurité des Systèmes d'Information dans l'administration douanière. Au terme des travaux, les experts ont formulé des recommandations, dont la mise en oeuvre devrait servir de références pour l'ensemble des administrations des douanes membres.