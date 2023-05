Congo-Brazzaville: Environnement - Embellie touristique rime avec pollution plastique

Le tourisme international est en train de retrouver ses niveaux pré pandémie, deux fois plus de personnes ayant voyagé jusqu'à présent en 2023 qu'à la même période l'an dernier. L'activité de ce secteur est considérable : entre 1980 et 2019, les voyages touristiques internationaux ont augmenté, passant de 177 millions à près de 1,5 milliard par an. Seul bémol, le tourisme contribue de façon significative à la crise mondiale de la pollution plastique.

Huit touristes sur dix visitent des zones côtières, s'ajoutant aux huit millions de tonnes de plastique qui pénètrent dans les océans chaque année. Beaucoup d'hôtels sont également remplis de bouteilles de shampooings, brosses à dents et peignes en plastique à usage unique. Dans le même temps, les navires de croisière déversent de vastes quantités d'eaux usées chargées de microplastiques dans les océans.

Un rapport collectif publié en 2021 par le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et le World Travel & Tourism Council souligne un besoin de coordination en ce qui concerne les actions, les politiques et les infrastructures pour entraîner le secteur vers la circularité. Il est plus urgent que jamais d'agir. Chaque année, l'humanité produit environ 430 millions de tonnes de plastique, dont les deux tiers sont des produits à courte durée de vie qui deviennent rapidement des déchets.

Au total, 99 % du plastique est fabriqué à partir de substances chimiques provenant de sources polluantes et non renouvelables. La majorité du plastique ne disparaît jamais réellement. Au lieu de cela, il se désagrège, et des particules de plastique sont ingérées par des poissons ou des animaux d'élevage, avant d'être consommées par l'être humain en passant par les aliments et l'eau du robinet.

Néanmoins, la popularité du plastique continue de croître, sa production ayant été multipliée par plus de 22 au cours des cinquante dernières années. Dans un scénario de statu quo, le plastique pourrait être à l'origine de 19% des émissions mondiales de gaz à effet de serre à l'horizon 2040.

Le lien entre le plastique et le tourisme n'est pas une coïncidence. Les produits en plastique à usage unique sont des moyens efficaces et économiques de se conformer aux normes en matière de santé, de sécurité et d'hygiène tout en garantissant des séjours sereins aux touristes. Dans le cadre du projet de transformation du secteur du tourisme, il est démontré qu'il est possible de développer des modèles commerciaux novateurs afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'utiliser les ressources de façon plus rationnelle.

La refonte de nos habitudes, en particulier concernant l'utilisation de produits en plastique à usage unique, n'appelle pas un changement à l'échelle d'un hôtel ou même d'un secteur. Au lieu de cela, il est nécessaire que chaque partie prenante apporte sa contribution, des gouvernements et responsables politiques aux entreprises et consommateurs.