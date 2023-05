Afrique: Festival Afropolitain Nomade - Spirita Nanda et Hendry Massamba seront sur le podium

Les deux musiciens congolais, Spirita Nanda et Hendry Massamba, font partie des vingt artistes qui seront sur scène au Maroc, du 2 au 8 octobre prochain, dans le cadre de la neuvième édition du Festival afropolitrain nomade.

Révélation au beat street festival en 2016, Spirita Nanda est l'une des artistes les plus marquantes de la scène urbaine congolaise. En quelques années, elle a su attirer l'attention des mélomanes grâce à son style musical unique.

Comptée parmi les étoiles montantes de la musique congolaise, elle est une manipulatrice des mots, une conteuse qui a su inventer un style propre à elle. Artiste soul, Spirita Nanda est née en 1985 à Brazzaville, de parents camerounais.

La musique étant une passion, elle sera épaulée par sa famille, ce qui lui a permis de participer à des shows universitaires et au concours Nescafé organisé en 2005, à Buea, au Cameroun.

En juin 2013, elle a accompagné la chanteuse Duce en première partie du concert du rappeur Youssoupha, à Brazzaville. En 2018, Spirita Nanda fait partie des artistes sélectionnés à une rencontre du Miden tenue à l'Institut français du Congo de Brazzaville.

Par contre Hendry Massamba, vainqueur du Primus vog by tour 2022, est un jeune artiste talentueux Ponténégrin. La scène, il la connaît, surtout en tant que percussionniste ou même batteur et s'est même produit dans certains pays dont la République démocratique du Congo, le Gabon, la Côte d'Ivoire.

Au fil du temps, il est devenu auteur, compositeur et arrangeur de ses propres chansons. L'artiste est auteur des titres tels que Ma Nsona et Mash-Up, une chanson créée à partir de plusieurs titres où il mêle Ancien combattant de Zao pour enchaîner avec N'sango ya Zakopa d'Antoine Moundanda et finir avec Soulard du même Zao.

Le Festival afropolitain nomade est un rendez-vous incontournable dans le paysage des festivals citoyens qui prend naissance au Québec et fait le tour des capitales africaines.

Chaque année, il réussit le pari de créer des affinités, de susciter des projets pluridisciplinaires inédits et de rassembler les grands noms de la scène internationale, régionale, locale, devant un public jeune et dynamique. Depuis 2012, cette initiative promeut le dialogue et la valorisation des valeurs de l'inclusion et du vivre ensemble.

Le festival compte poursuivre son objectif de favoriser le rapprochement interculturel entre les artistes du Nord et du Sud en faisant le tour des grandes capitales culturelles africaines.

Depuis ses précédentes éditions, plusieurs artistes, à 85% issus de la diversité, ont pris part au projet et en sont ressortis grands et fortement transformés dans leur art, leur manière de s'impliquer socialement. Le but est de créer des passerelles entre l'implication citoyenne des jeunes issus du Canada et leurs homologues africains qui affrontent des enjeux majeurs avec une créativité sans pareil.