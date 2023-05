Congo-Kinshasa: Vers un Forum national pour bâtir un Congo nouveau - Faisons un « Stop » et réfléchissons sur l'avenir de notre pays !

opinion

*Notre pays n'augure pas un avenir meilleur. La guerre à l'Est du pays, les tueries perpétrées par les terroristes de Mobondo à l'Ouest contre des paisibles population Teke, et pis encore, à la porte de Kinshasa, la capitale, plus précisément, dans la commune de Maluku, ainsi que l'insécurité dans plusieurs coins du pays.

Par ailleurs, tous les indicateurs économiques sont au rouge. Les salaires des fonctionnaires ne sont plus régulièrement et le processus électoral affiche les écueils graves (la loi électorale injuste et la question de l'audit du fichier électoral) qui constituent autant de germes de contestation qui risquent d'entraîner notre pays à des guerres interethniques ou à la guerre civile qui vont consacrer sa balkanisation.

Tout ceci, je l'ai démontré dans ma lettre ouverte adressée au Chef de l'Etat, il y a deux semaines.

Je viens solliciter auprès des compatriotes qui dirigent qu'on s'arrête, qu'on fasse un stop, qu'on arrête le processus électoral qui présage des conflits qui seront difficiles à éteindre.

Arrêtons-nous et examinons possibilités de bâtir un autre Congo où la population dans son ensemble pourrait espérer un avenir meilleur (paisible et avec des meilleures conditions de vie).

C'est pourquoi, je soutiens l'initiative des professeurs d'Université ainsi que d'autres intellectuels qui proposent la tenue d'un Forum National au mois de juin 2023 afin de réfléchir ensemble sur plusieurs thématiques.

Le calendrier proposé, ci-dessous, a l'avantage de nous permettre d'aborder toutes les questions et, avec la méthodologie des groupes thématiques, d'aller en profondeur et de trouver des solutions efficaces que nous allons formuler en termes des résolutions.

Dans mon dernier ouvrage intitulé : « Démocratie Africaine, Démocratie consensuelle », j'ai dit que notre démocratie devrait être construite à travers le consensus sur tous les sujets qui touchent la vie communautaire (nationale). Nos ancêtres se réunissaient sous l'arbre à palabre chaque fois que le consensus communautaire étaient mis à l'épreuve, afin de le rétablir avec des solutions qui redonnaient de l'espérance à chaque membre de la communauté et ils rétablissaient ainsi la cohésion communautaire qui était brisée.