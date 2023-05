Congo-Kinshasa: Album «Balle de match» sur le terrain - JB Mpiana sauvé par le générique «Zebuka»!

Il a fallu attendre 12 ans pour que JB Mpiana Papa Chéri revienne encore sur le marché concurrentiel des disques congolais. Finalement, la star a réussi de sortir « Balle de match » qui est un album collectif réalisé avec ses poulains de l'orchestre Wenge BCBG. Une compilation musicale dominée à 100 % par une rythmique aux sonorités Rumba.

Les observateurs avertis ont salué la présence du père de Soraya Mpiana sur le terrain à travers cet opus, malgré tout le temps de patience lui accordé par ses fans. Ce qui est vrai, Papa chéri était beaucoup plus présent sur scène (concerts) que sur le plan discographique. Donc, « Balle de match » a été une aubaine pour le chanteur congolais de renouer de nouveau avec ses fans dont certains portent une critique sévère à cette nouvelle oeuvre de Wenge BCBG.

Artistiquement, l'ensemble du travail proposé n'est pas trop satisfaisant, indique une enquête menée à Kinshasa.

Pour les Kinois, la majorité de chansons contenues dans cet album sont jusque-là encore méconnues du public. Et pourtant, il contient une vingtaine de mélopées. Une grande partie de chansons sont signées par les musiciens de Wenge BCBG. Hélas ! Le constat est que « Zebuka » est le seul titre - générique qui supporte toute la charge de « Balle match ». Or, il s'agit d'une musique d'animation communément appelée « Seben » qui est souvent une création des animateurs dans un groupe. Donc, n'eut été le patron de l'animation, en l'occurrence Gentamicine Lisimo, qui a fait son travail, cet opus collectif allait passer complètement inaperçu sur le marché des disques. "Je commençais à observer l'évolution de Balle de match depuis son lancement en décembre 2022. J'ai l'impression que seule la chanson générique joue dans les discothèques à Kinshasa. Ce constat est fait même à Brazzaville. Les chansons de « Balle de match » n'intéresse pas les fans. JB Mpiana n'est pas un animateur ! Il est anormal qu'un générique puisse porter la charge d'un album qui porte la signature d'un grand chanteur -compositeur de renom de JB Mpiana. Ce que nous écoutons aujourd'hui semble être le résultat d'un travail de plus de 10 ans. C'est-à-dire, Papa Chéri et ses musiciens ont eu beaucoup de temps de travail. Donc, ils avaient toutes les possibilités de nous offrir des chansons ayant des valeurs de « Sans te toucher », Germando », Feu de l'amour », La rose verte » et tant d'autres qui constituent les références du répertoire de carrière de JB Mpiana. Franchement, on n'est pas d'accord. Les musiciens ont placé des chansons qui ne sont pas à la hauteur du groupe...", regrette un fan.

Cette observation fait montre réellement que Papa Chéri et ses poulains n'ont totalement réussi à étancher la soif des mélomanes malgré toutes les années de patience subie. "Le disque n'est pas totalement mauvais mais je ne suis pas vraiment convaincu par les mélodies et textes qui nous ont été proposés dans cet opus du groupe. J'ai écouté « Balle de match » par curiosité mais il n'y a rien de spécial. Je suis un grand fan de la musique de JB Mpiana depuis l'époque du Grand Wenge de l'histoire. Je n'ai pas l'habitude de comparer Papa chéri à d'autres stars de la musique rumba. Mais je l'ai toujours comparé à lui-même par ses oeuvres musicales. Je n'ai pas vraiment senti l'évolution par rapport à ses anciennes chansons telles que « Béa Zottegem », « Education », « 48 heures », « Omba », « Clin d'oeil » et tant d'autres chefs-d'oeuvre qui continuent à nous bercer jusqu'à nos jours". Lorsque j'écoute toutes ces nostalgies enchanteresses, je me dis que Wenge BCBG ne peut trouver plaisir à se contenter d'un générique. Le succès d'un album de JB Mpiana ne peut pas être basé sur un générique. Car, nous ne sommes pas un groupe de générique, malgré « Zebuka » nous fait danser. JB Mpiana est un chanteur, auteur-compositeur et interprète de talent avant", souligne un autre adepte de Papa chéri.

Au cours de son dernier passage sur les antennes de la RFI, le patron de Wenge BCBG a affirmé que « Balle de match » pourrait avoir 40, 50 voire 60 chansons, tous les volumes réunis. A en croire l'artiste, il sortira en trois volumes. Jusque-là, il n'a largué que le premier volume qui contient 23 titres alors que les nombres des titres des deux autres volumes ne sont pas encore connus.

Toutefois, il est souhaité que les fans accordent encore une dose de patience. Car ils peuvent trouver leur satisfaction dans d'autres volumes qui s'annoncent palpitant.

Qui vivra verra !