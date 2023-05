Sénégal: BRVM - La capitalisation du marché obligataire se trouve de nouveau au-dessus des 10 000 milliards FCFA.

Depuis ce 17 mai 2023, la capitalisation boursière du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) se trouve de nouveau au-dessus des 10 000 milliards de FCFA après plusieurs journées en-dessous de ce seuil symbolique.

Cette capitalisation s'est en effet établie à 10 0024,349 milliards de FCFA après 9890,911 milliards de FCFA le mardi 16 mai 2023, soit une hausse de 133,438 milliards. A l'origine de cette augmentation, il y a la première cotation des 12 millions d'obligations de l'emprunt obligataire intitulé «Etat du Mali 6,40% 2023-2030» avec un cours de référence fixé à 10 000 FCFA, soit un total de 120 milliards de FCFA. Cet emprunt était destiné au financement de certains investissements prévus au budget de l'Etat malien au titre de l'année 2023.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle enregistre une baisse de 18,084 milliards, passant de 7309,135 milliards de FCFA la veille à 7291,051 milliards de FCFA ce 17 mai 2023.

La valeur des transactions est remontée à 375,069 millions FCFA contre 268,746 millions de FCFA la veille.

Du côté des indices, on note une baisse d'ensemble. L'indice composite (l'indice général de la Bourse) enregistré ainsi un repli de de 0,25% à 195,98 points contre 196,47 points la veille.

Il en est de même de l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) qui enregistre aussi une baisse de 0,26% à 97,97 points contre 98,23 points précédemment.

Pour sa part, l'indice BRVM Prestige (qui regroupe l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), enregistre une baisse de 0,14% à 100,40 points contre 100,54 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 6,45% à 660 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 5,56% à 950 FCFA), Total Côte d'Ivoire (plus 2,20% à 2 095 FCFA), BOA Mali (plus 1,92% à 1 325 FCFA) et Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 0,84% à 1 200 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses, il est occupé par les titres Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 6,61% à 565 FCFA), SODECI Côte d'Ivoire (moins 4,72% à 4 850 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (moins 3,92% à 4 900 FCFA), Total Sénégal (moins 2,71% à 2 510 FCFA) et SMB Côte d'Ivoire (moins 2,38% à 7 800 FCFA).