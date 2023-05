Cote d'Ivoire: Ouattara travaille pour vous-Electricité pour tous - Pourquoi la promesse du chef de l'Etat d'électrifier 100% des villages en 2025 sera tenue

Des prouesses, la Côte d'Ivoire en a réalisé dans tous les domaines, notamment en matière de routes, ponts, centres de santé, universités.... Dans le secteur de l'électricité, de 2011 à 2023, le nombre de villages électrifiés connait un taux de croissance jamais réalisé dans ce pays. Malgré ces points positifs, le chef de l'Etat n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Devant le parlement réuni en congrès le 25 avril dernier, Alassane Ouattara a annoncé que d'ici à 2025, la quasi-totalité des villages ivoiriens seront électrifiés. « Promesse de campagne », ont vite fait de crier ses adversaires. Ces derniers devraient pourtant se rendre à l'évidence que cela est possible. Et voici pourquoi !

Le taux d'électrification de la Côte d'Ivoire est passé de 33,1% en 2011 à 80% à fin 2020 pour avoisiner aujourd'hui les 90%. De l'avis de Serge Parfait Dioman, expert international en industries pétrolières et énergies, la Côte d'Ivoire connaît une progression rapide de son taux de couverture électrique bien au-delà des 90%. Après avoir dressé l'analyse du paysage électrique africain, il expliquait récemment la cause de la résilience électrique de la Côte d'Ivoire non sans donner son avis pour que le pays la conserve. « Les premiers ingrédients de la résilience électrique ivoirienne sont sa puissance installée actuelle et sa flexibilité électrogène », avait-il révélé. Avant de saluer les autorités ivoiriennes qui ont compris que « sans énergie électrique, l'on compromet toute chance de progrès et de développement ».

Alassane Ouattara annonçait à juste titre, avant d'être président de la République, que sa volonté était de faire en sorte que tous les villages de plus 500 habitants soient connectés au réseau électrique national. Cet engagement, il l'a réitéré le mercredi dernier. « Conformément à mes engagements, le programme d'accès à l'électricité se poursuit et s'amplifie. Nous avons fait des progrès significatifs et je peux affirmer qu'en 2025, la quasi-totalité de nos villages sera connectée au réseau électrique, comme je m'y étais engagé. Cela est à saluer car en 2011, seul un village sur trois avait accès à l'électricité contre plus de 8 localités sur 10 aujourd'hui », avait-il indiqué.

Point n'est besoin d'être expert pour comprendre et voir ce qui est fait dans ce domaine. De nombreux villages répartis sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire, du Sud au Nord, de l'Est à l'Ouest, en passant par le Centre, connaissent aujourd'hui le bonheur que procure l'électricité. Ce qui était impensable pour eux est devenu une réalité aujourd'hui. En effet, sur la période 2019-2020, ce sont 1 841 localités qui ont été électrifiées, soit en moyenne 900 localités par an contre 300 par an sur la période 2012-2018. A ce rythme, rien ne devrait empêcher l'atteinte de l'objectif des 100% de villages à électrifier d'ici 2025. Surtout qu'en plus, le gouvernement fait de l'électrification rurale une composante forte de son programme de développement. Il entend même amplifier son action à raison d'un minimum de 500 localités à électrifier chaque année, afin d'atteindre l'objectif de l'électrification totale de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2025.

Cette généralisation de l'électrification a pour finalité l'amélioration des conditions de vie en milieu rural ; le désenclavement économique des zones rurales en rendant disponible dans les localités, l'une des sources d'énergie de base indispensable à un développement économique durable. Il s'agit aussi de lutter contre la pauvreté en donnant aux populations rurales des moyens d'accroître leurs revenus et de participer à la sauvegarde de l'environnement grâce à la préservation de la forêt, ceci, en accord avec les conventions internationales signées et ratifiées par la Côte d'Ivoire dans le domaine de l'environnement.

De nombreux investissements réalisés pour atteindre ces objectifs

Plus qu'un slogan, le chef de l'Etat a inscrit dans son programme de nombreux investissements pour fournir une électricité de qualité. Aussi, pour rendre le secteur plus compétitif, le gouvernement s'est-il doté de quatre plans directeurs pour un investissement de 6 800 milliards de FCFA sur la période 2014-2030. A ces mesures, s'ajoute la réalisation de plusieurs infrastructures importantes, dont l'aménagement du barrage hydro-électrique de Soubré, les projets de construction du barrage hydro-électrique de Gribo-Popoli (112 MW) du barrage de Singrobo-Ahouaty (44MW) et de la centrale à biomasse « Biokala » (46 MW). Ainsi que la réalisation d'une centrale thermique à cycle combiné « CIPREL 5 » de 390 MW à Jacqueville et d'une centrale électrique au gaz naturel à Azito (Yopougon). Grâce à ces infrastructures, la capacité de production d'électricité du pays a atteint 2 229 MW en 2019, soit une augmentation de 60 % depuis 2011.

Cette performance du secteur a eu des retombées positives sur le plan social. Le gouvernement ivoirien a mis en place le Programme national d'électrification rurale (PRONER) et le Programme électricité pour tous (PEPT). Ces projets ont contribué à la hausse du nombre de localités ivoiriennes électrifiées, passant de 2 847 en 2011 à 4 469 en 2017. Sur la période 2019-2020, 1 841 localités ont été électrifiées, soit 900 localités par an contre 300 par an sur la période 2012-2018. En 2020, environ 205 000 ménages ont bénéficié du « Programme Électricité pour tous » portant ainsi le nombre total de bénéficiaires à environ 1 230 000 ménages. Envisageant de faire de la Côte d'Ivoire un hub sous-régional en matière d'électricité, le pouvoir d'Abidjan a renforcé son rôle de pôle énergétique. Ainsi, la capacité de production de la Côte d'Ivoire va passer du simple au double d'ici à 2030.

Une prouesse inédite

100% de villages de plus de 500 habitants électrifiés en Côte d'Ivoire. Un engagement tenable et réalisable sous Alassane Ouattara. En homme de défi, le chef de l'Etat ivoirien a déjà prouvé ce dont il est capable. A la tête du pays depuis 2011, il va une fois de plus étonner le monde entier en atteignant ce chiffre. Le faisant, il réalise ainsi une prouesse inédite. En Afrique, rares sont les pays à atteindre ce taux. A l'exception des pays de l'Afrique du Nord: Algérie (100%), Egypte (100%), Libye (100%), Maroc (100%), Tunisie (100%)... aucun autre pays n'avoisinait ce chiffre selon Global Energy Architecture Performance Index Report 2017. Depuis cette date, la Côte d'Ivoire a fait d'énormes progrès sous le leadership d'Alassane Ouattara. Grâce au chef de l'Etat, l'électricité n'est plus un luxe pour beaucoup de ses compatriotes. Ces derniers peuvent aussi se vanter d'avoir une électricité de qualité. Un luxe que des capitales africaines ne peuvent s'offrir. La Côte d'Ivoire est en passe d'être sur la short-list des pays africains couvrant 100% de leur territoire en électricité.

Notons que la Côte d'Ivoire exporte environ 11 % de sa production nationale brute d'électricité vers des pays de la sous-région, dont le Burkina-Faso, le Mali, le Libéria, la Guinée, la Sierra Leone.