Madagascar: 11es Jeux des Iles - Le COM et l'Etat rassurent le CIJ

Même son de cloche entre le président du COM, Siteny Randrianasoloniaiko et le ministre de la Jeunesse et des Sports, Haja Resampa, hier, à Ivandry pour confirmer l'engagement et la volonté de Madagascar à offrir de beaux jeux aux iles participantes.

Devant les membres du Comité International des Jeux, le clan malgache ont affiché une belle solidarité. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Haja Resampa dans sa prise de parole a réitéré l'engagement étatique pour la tenue des 11es Jeux des Iles de l'Océan Indien du 25 août au 3 septembre sur sol malgache. « Nous sommes déterminés, convaincus, engagés et inarrêtable et impatient d'entrer dans cette dernière ligne droite. Il y a encore à faire, nous avons les planifier et nous sommes prêts à les faire. Madagascar sera de nouveau à la hauteur en août pour l'accueil et l'organisation des Jeux des Iles. Je porte ici la garantie solennelle de notre pays pour la tenue dans de bonnes conditions les Jeux des Iles » tels sont les mots, de Haja Resampa, président du Comité d'organisation des Jeux des Iles (COJI) lors de sa prise de parole, hier, en marge de la 3e réunion du CIJ.

Tous les pays membre du CIJ sont représentés à cette réunion décisive pour décider des Jeux des Iles. Le président du Comité Olympique Malgache et non moins, vice-président du COJI. « L'organisation des jeux des iles à Madagascar dans les bonnes conditions sera notre objectif. Des étapes ont été franchies depuis, la crise sanitaire liée à la Covid-19 et la crise économique, ont freiné un peu les choses. Nous reconnaissons qu'il y avait du retard dans le processus et je remercie tous ceux qui ont travaillé surtout les ressources humaines. Je suis en contact permanent et en discussion avec le gouvernement. Nous avons le soutien et la garantie technique et financière des autorités » a fait savoir, le patron du COM.

23 disciplines

La question sur le nombre des disciplines retenues pour les JIOI sera débattue au cours de cette réunion ainsi que la finalisation des règlements généraux. Ce nombre de disciplines sera revu à la baisse par rapport à la disponibilité des infrastructures sportives. Le ministre des Sports a reconnu aussi que la question des infrastructures notamment pour l'athlétisme et la natation, disciplines des jeux sera accélérée. Le stade Barea accueillera les épreuves d'athlétisme, de football et des cérémonies d'ouverture et de clôture.

Les travaux de réhabilitation et de rénovation des infrastructures seront réceptionnés au mois de juillet et surtout les piscines de l'ANS et de la CNAPS. Ces travaux seront menés de mains de maître par l'expertise de la Chine. Le président du CIJ, le Seychellois, Antonio Gopal a rappelé l'importance de l'unité et la nécessité de travailler ensemble. « Nous allons travailler pour trouver une solution pour l'organisation des jeux. Les jeux des îles, c'est nos jeux olympiques à nous. C'est une opportunité de développement pour les jeunes et travaillons ensemble ». La présentation du logo, de la mascotte et la chanson des jeux des îles se déroule ce jour au CCI Ivato.