Maroc: Avec 58 unités créées à Sidi Bennour, l'INDH affiche une volonté claire de promouvoir le préscolaire

Sidi Bennour — Grâce à l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), l'offre du prescolaire à la province de Sidi Bennour a été renforcée, au cours de l'année écoulée, par la création de 58 nouvelles unités éducatives, contribuant ainsi à la promotion et à l'expansion de l'enseignement préscolaire auprès des différentes communautés de la province.

Ce bilan positif s'inscrit dans le cadre de l'axe du quatrième programme de l'INDH, qui vise principalement à soutenir l'enseignement préscolaire, en particulier en milieu rural.

Dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l'information en continu de la MAP, Soukaina Chattabi, cheffe de la Division des affaires sociales de la préfecture de Sidi Bennour, a souligné l'importance de ces chantiers visant à contribuer au renforcement du capital humain des générations futures, en créant des unités d'enseignement spéciales dans les douars situés loin des périmètres urbains, ajoutant que le nombre de projets réalisés depuis le lancement de la troisième phase en 2019 s'élève à un total de 274 unités et 330 classes.

Mme Chattabi a indiqué que le programme de la quatrième phase pour l'année 2020 a contribué à l'ouverture de 58 unités, soit l'équivalent de 70 classes, couvrant toutes les communes rurales de la province, affirmant que le programme a également permis la création de 70 postes d'emploi pour les éducateurs, en partenariat avec la Fondation marocaine de promotion pour l'enseignement préscolaire (FMPS), l'un des principaux partenaires du comité provincial pour le développement humain dans le domaine de l'enseignement préscolaire.

Elle a, dans ce sens, ajouté que dans le cadre du quatrième programme de l'INDH, une enveloppe de 16.126.000 DH a été allouée pour la réalisation de ces projets, ainsi qu'une somme de 10.327.416 DH pour la gestion, dans le but de fournir des services de qualité à environ 1.122 bénéficiaires.

Selon Mme Chattabi, l'INDH s'appuie également sur la restructuration des anciens bâtiments disponibles dans certains douars, et leur adaptation pour l'accueil des enfants, tout en respectant le principe de gratuité, notant que la priorité lors de la sélection des éducatrices est donnée à celles issues de ces douars, qui remplissent les conditions et critères requis.

De son côté, Mohamed Rahali, responsable à la FMPS a affirmé dans une déclaration similaire que la Fondation est un cadre de référence pionnier dans l'enseignement préscolaire, en plus d'être un partenaire clé aux côtés des autres acteurs dans l'équipement de ces unités en fourniture, en eau, en électricité et dans la reconstruction des routes.

Et de souligner que l'expérience importante accumulée par la Fondation lui a permis de jouer un rôle majeur dans cet atelier royal, qui vise à généraliser et à développer l'éducation préscolaire, soutenant que la mise en oeuvre de ses programmes repose sur plusieurs piliers pour atteindre la qualité souhaitée notamment l'équipement des unités avec du matériel de base, du matériel scolaire, des outils pédagogiques et des jeux éducatifs répondant aux normes requises.

M. Rahali a fait savoir que la Fondation accorde une grande importance à la qualité de l'éducation dispensée à ces enfants, en travaillant sur la sélection d'éducateurs et éducatrices qualifiés, à travers la mise en place d'un système de formation continue, de supervision et de suivi pédagogique, ainsi que l'adoption d'un système informatique pour couvrir tous les aspects de gestion des nouvelles unités sur le plan pédagogique et administratif.

Parmi les bénéficiaires des nouvelles unités, Keltoum Zindak, a exprimé sa joie quant à la création de l'unité dans son douar, indiquant que cette initiative louable a contribué à alléger le fardeau des déplacements des familles dans les zones rurales, tout en offrant aux enfants du monde rural la possibilité de bénéficier de l'enseignement préscolaire et ainsi d'assurer l'égalité des chances.

Par ailleurs, l'éducatrice, Saida El Achoubi, a déclaré qu'après avoir obtenu son baccalauréat et interrompu ses études pendant un certain temps, en raison de circonstances sociales, elle a fait une demande pour rejoindre l'enseignement préscolaire. Après avoir réussi l'examen d'intégration, elle a suivi une série de formations comprenant des cours théoriques et des ateliers pratiques, qui l'ont qualifiée pour mener à bien son rôle d'éducatrice, a-t-elle détaillé.

Ainsi, conscients que l'éducation préscolaire est une étape essentielle dans le développement des capacités individuelles des enfants, en raison de son impact manifeste sur le potentiel cognitif, social et émotionnel de l'enfant dans son parcours scolaire, l'INDH poursuit son travail pour généraliser et promouvoir une éducation préscolaire de qualité, par la mise à disposition d'infrastructures adéquates, la sélection et la formation des ressources humaines performantes.