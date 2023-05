Afrique: Le Prix Aparecido de Oliveira de la CPLP décerné au Président João Lourenço

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a remporté la 6e édition du «Prix José Aparecido de Oliveira», promu par la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP).

L'information est contenue dans une note publiée ce jeudi (18) par le portail "cplp.org", ajoutant que la distinction a été décidée par acclamation, par le jury, composé de représentants permanents des États membres auprès de la CPLP, réuni le 15 mai de l'année en cours.

Le jury a reconnu la « contribution unique » à la au rayonnement international de la CPLP, notamment pour la mise en oeuvre de l'Accord sur la mobilité entre les États membres de la Communauté.

Le travail mené par l'homme d'État angolais, en faveur de l'intégration des principes de représentativité et d'égalité des sexes dans les statuts de l'organisation, a également contribué à cette reconnaissance.

Le jury susmentionné a salué le parcours professionnel du Président João Lourenço, dans la défense des causes publiques et son leadership dans les processus régionaux sur le continent africain.

Le prix sera remis au Président lors d'une cérémonie publique et solennelle, en marge de la XIVe Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CPLP, prévue le 27 août de cette année, à São Tomé et Príncipe.

Le «Prix José Aparecido de Oliveira» a été créé en 2011 et a lieu tous les deux ans. Son but est de reconnaître et d'honorer des personnalités et des institutions qui se distinguent dans la défense, la valorisation et la promotion des principes, des valeurs et des objectifs de la CPLP, ainsi que la réalisation d'études de recherche qui s'inscrivent dans ce cadre.

Les candidats au «Prix José Aparecido de Oliveira» sont proposés par les États membres, par les Observateurs associés et les Observateurs consultatifs de la CPLP.

Voici les lauréats du Prix José Aparecido de Oliveira des éditions précédentes :

2021 - Marcelo Rebelo de Sousa, Président de la République portugaise.

2018 - António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies (ONU).

2016 - Jorge Sampaio, ancien Président de la République portugaise, Carlos Lopes, ancien secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, et Lauro Moreira, diplomate de carrière du Brésil et premier représentant permanent auprès de la CPLP (ex-aEquo).

2014 - Kay Rala Xanana Gusmão, ancien président du Timor-Leste, et l'Église catholique timoraise - Centre épiscopal du Timor-Leste (ex-aEquo).

2012 - Lula da Silva, Président du Brésil.