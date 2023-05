Angola: Le Gouvernement soumet la stratégie 2050 à une consultation publique

Luanda — Le Gouvernement anglais procède, ce vendredi, à Luanda, à la présentation et à la consultation publique pour la finalisation du processus de Révision et d'extension de la Stratégie à long terme (ELP, sigle en portugais) 2025 à 2050 (ELP - Angola 2050).

Une note du Bureau de communication institutionnelle et de presse du ministère de l'Économie et de la Planification (MEP) à laquelle l'ANGOP a eu accès, souligne que vendredi l'ELP - Angola 2050 sera lancé avec l'intention d'obtenir des contributions des principaux acteurs publics et des particuliers - collectif et individuel - avec une grande expérience et connaissance dans les différents secteurs d'activité.

Le document indique que la Stratégie à long terme est l'outil de base pour l'élaboration du Plan de développement national (PND), qui présente les options stratégiques pour le développement à long terme du pays, en cours d'élaboration sur la base de l'analyse de scénarios, aux niveaux national, sectoriel et territorial.

La stratégie apportera une vision globale à l'Angola et son rôle au niveau international dans les 30 prochaines années, présentant cinq (5) axes prioritaires de développement tels que « une économie diversifiée et prospère », « des infrastructures modernes et compétitives », « une société qui valorise son capital humain ».

Les axes « écosystème résilient et durable » et « une nation juste avec des chances égales » sont également inclus.

Calendrier

Pour le 19 mai, selon le ministère de l'Economie et de la Planification, il est prévu une réunion de KICK-OFF avec les organisations internationales, les agences de développement et les missions diplomatiques, et avec le secteur privé.

Les événements se clôturent le 23 mai, lors d'une réunion avec la société civile et la communication sociale, à l'Institut national de la statistique.